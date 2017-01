U Banjaluci je danas održan satanak između lidera HDZ-a Dragana Čovića i lidera SNSD-a Milorada Dodika.

Dragan Čović je kazao da je jučer vođen dug razgovor u Sarajevu te istakao da je krajnje vrijeme da se stvori ambijent sa u kojem se može normalno funkcionisati jer ovo je neizborna godina koju treba iskoristiti za puno stvari.

Dodao je da će nastaviti intezivna saradnja HDZ-a i SNSD-a.

“Naša je želja do kraja godine kandidatski status, ali kako se danas ponašamo to je najbolji put da to ne ostvarimo”, kazao je Čović

Savez nezavisnih socijaldemokrata podržat će HDZ u vezi izmjene Izbornog zakona, poruka je sa ovog sastanka.

Govoreći o tome na koji način procijenjuju da će od Izetbegovića dobiti podršku u vezi izmjena koje se tiču Ustavnog suda, Dodik je kazao da ukoliko se žele riješiti problemi to pitanje mora da se završi. On je naveo da se time ne radi protiv “trećeg” nego pokušava urediti stanje.

Čović je neveo da je borba za strane sudije u Ustavnom sudu BiH, borba protiv Bosne i Hercegovine.

“Ako to neko neće to je jasna manifestacija namjere a namjera je da se putem tri strana i dva bošnjačka suca modelira pravosudni sistem. Nisam siguran da u narednom periodu neće povući pitanje naziva RS kao sto su to uradili sa Danom RS-a”, kazao je Dodik.

Na pitanje o članstvu BiH u NATO savezu Dodik je istako da ostaje pri sporazumu iz 2013.godine.

“Krenulo se u nekom drugom pravcu i mi taj pravac odbacujemo. Ako se ovako arogantno nastavi sa oduzimanjem imovine RS-u, mi ćeo izaći iz tog procesa” kazao je Dodik

Čović je naglasio da bi volio da smo prošle godine stvorili preduslove za MAP.