Parlamentarna većina već odavno ne postoji. Poručeno je ovo danas iz Mostara nakon sastanka lidera HDZ-a BiH i SNSD-a. Dodik je Čoviću obećao podršku za izmjene izbornog zakona, a zauzvrat će HDZ zastupati interese SNSD-a u Vijeću ministara. Posebna tema bila je Obavještajno sigurnosna služba.

Koalicija odavno ne postoji, a većina se mijenja od problema do problema. Ovako su Čović i Dodik nakon današnjeg sastanka opisali situaciju u zemlji. Kriza je kažu evidentna i neizbježna. Ostaju pri stavu da će na državnom nivou raditi zajedno.

Milorad Dodik : “To očigledno ne smeta Zvizdiću koji se predstavlja da je neki snažan političar i pokušava da modelira i da predstavlja stavove koje on misli da treba da uradi. Urušeni su odnosi potpuno.”

Po Dodikovom mišljenju, samo ministri iz HDZ-a dobro rade svoj posao. A u budućnosti će, čini se, još i bolje.

Dragan Čović, predsjednik HDZ BiH : “Ne postoji mogućnost da išta više izađe iz VM BiH a da nije do kraja izbalansirano kroz ovaj sistem razgovaranja. VM BIH, dva doma u Parlamentu naših predstavnika, Predsjedništvo BiH. Znači, apsolutno ne postoji mogućnost na nešto ode, a da nije prethodno dogovoreno.”

Tako će HDZ-ov ministar Grubeša povući zakon o kažnjavanju negiranja genocida, a s druge strane pitanja hrvatskog naroda u Federaciji BiH postaće i Dodikova pitanja.

MIlorad Dodik: “Da se riješi nekoliko važnih pitanja hrvatskog naroda koje predstavlja i artikuliše HDZ. To je pitanje Izbornog zakona i pitanje federalnog kanala na hrvtaskom jeziku.”

Izborni zakon, istakao je Čović, važno je pitanje koje već ima jasan odgovor, a čije rješavanje podržava i Dodik. Izbori će se održati u oktobru naredne godine, a novi će zakon do tada sigurno biti donesen.

Dragan Čović: “Apsolutno sam siguran, a sada kako ćemo do toga doći, trebat će nam dosta vještine i dosta zajedničkog rada.”

Milorad Dodik: “Bazična osnova i bazičan princip je upravo taj pristup, ništa normalnije nego da hrvatski narod bira hrvate, srpski srbe, a bošnjački bošnjake. Ne da imamo, bez obzira na to što neki pokušavaju da naprave neki drugi sistem u BiH, on je nemoguć.”

Dodik i Čović snažno su kritikovali i rad Obavještajno sigurnosne agencije. Od tvrdnji da je ona parasistem do onih da je neprijateljska organizacija.

Milorad Dodik: “Mi sumnjamo u dobre namjere i zakonito djelovanje te organizacije.”

Istog mišljenja je i Čović. Obrazložio je svoj stav odgovarajući na pitanje da li će njegov savjetnik Dario Krezić biti sanksionisan zbog slučaja otmice, koja je dokumentovana u policijskom izvještaju.

Dragan Čović: “To je dokaz samo da OSA ne radi svoj posao i da smo zabrinuti. To je jedna institucija države u kojoj imate parasistem do kraja. Krezić će biti moj savjetnik dokle god sam ja član Predsjedništva BiH i savjetnik za sigurnost. Koliko god to smetalo onima koji žele naškoditi sigurnosti hrvatskog člana Presjedništva.”

Dodik i Čović zaključili su da je za ovu zemlju najbolje da svi sarađuju i da nijedna strana ne govori dok se stavovi potpuno ne usaglase. A bez toga, poručuju, očekuju nas nove blokade pa makar se radilo i o evropskim integracijama države.