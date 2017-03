Milorad Dodik ostaje privržen Dejtonskom sporazumu. Saopšteno je to nakon sastanka sa ambasadorom Srbije Stanimirom Vukičevićem.

Dodik je naglasio da je jednostrana akcija Bakira Izetbegovića i njegov zahtjev za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije, usmjeren protiv svih Srba ma gdje se oni nalazili.

“Zahtjevom za reviziju presude zloupotrebljava se BiH u smislu međunarodne prezentacije. Ono što je svima jasno jeste da u toj BiH Bakira Izetbegovića nema Srba i ono što zabrinjava je činjenica, bar što se mene tiče, da Međunarodni sud to već nije odbacio i da u tom pogledu se pokušava napraviti neka kamuflaža koja podrazumeva pisanja nekih posebnih pisama. To u suštini održava ovu temu na medijskom planu i već pravi ozbiljne štete i Srbima i Srbiji i Republici Srpskoj i svima i to je ono što sam ja rekao ambasadoru”, rekao je Dodik.