Bivšem predsjedniku Republike Hrvatske Stjepanu Mesiću dodijeljena je sinoć međunarodna nagrada „Mostar Peace Connection 2017“, a zaslužnim laureatima mostarski Centar za mir uručio je i tradicionalne nagrade Mimar mira. Ispod luka Starog mosta i ove godine Centar za mir, okupio je brojne zvanice, mimare mira, koji su poslali poruku mira i saradnje. Manifestacija Mostar ne zaboravlja prijatelje bit će nastavljena 23. jula.

Prvo je uručena međunarodna nagrada Mostar Peace Connection bivšem predsjedniku Hrvatske, Stjepanu Mesiću. Nagradu mu je uručio direktor Centra za mir Safet Oručević.

„Želim našem prijatelju, dragom predsjedniku Mesiću, uručiti ovu povelju koja je dio svakog od nas, dio svakog našeg srca i duše, za sve ono što je uradio kako za Hrvatsku, tako i za BiH. Čitao sam maloprije komentare na društvenim mrežama. Jedan od komentara glasi: ‘Stipe, Bog te poživio'”, poručio je Safet Oručević, direktor Centra za mir i multietničku saradnju Mostar

Rušenje Starog mosta nije bio eksces, nego udruženi zločinački poduhvat, izjavio je Mesić. Poduhvat koji je želio srušiti saradnju među ljudima i simbol povezivanja ljudi.

“Nema tu slučajnosti. Toliko je jasno zašto se to dogodilo. Na jednoj strani, dakle, imamo zločinački poduhvat, rušenje saradnje i simbola. Na drugoj strani imamo poduhvat onih koji su željeli ponovo izgraditi taj simbol. Izgradili su ga. Stoga sam zahvalan Safetu Oručeviću, koji je bio neumoran da angažuje svjetske institucije, države da se uključe u izgradnju mosta”, rekao je Stjepan Mesić, bivši predsjednik Hrvatske.

Prisjetio se kako je Oručeviću Turska nudila da sama finansira izgradnju mosta, ali u tom slučaju ne bi bio takav simbol kakav je sada kada je prihvaćeno da se udruženim snagama napravi simbol mira, međuetničke i međureligijske saradnje. A to je od svjetskog značaja, kazao je Mesić.

“To je prepoznala i Irina Bokova, koja se tada nalazila na čelu UNESCO-a. Takav jedan simbol moramo održati. Sada taj simbol ponovo treba koristiti na povezivanju ljudi. Samo saradnja među ljudima, poznavanje među ljudima, ne razilazak, nego dolazak. Neretva će ići dalje i nju niko ne može zasutaviti. Ali i mostove saradnje niko ne može zaustaviti. Oni će se i dalje graditi, a ovaj simbol će ostati, nadam se, zauvijek, te da neće biti novog zločinačkog poduhvata koji će ga rušiti”, rekao je Mesić.

Dodijeljene su i nagrade “Mimar mira”. Nagrada je, među ostalim, uručena mostarskom muftiji Salemu ef. Dedoviću, banjalučkom biskupu Franji Komarici te igumanu manastira Žitomislić Danilu Pavloviću. Muftija Dedović je istakao kako je Stari most simbol koji nadilazi grad. Dodao je i kako je mir preduslov svega i da su Mostar, kao i BiH, utemeljeni na bogatstvu različitosti.

“Da bi život imao svoj tok i svoj smisao mora postojati mi kao preduslov. Mir je preduslov svemu, razvoju, prosperitetu, sigurnosti među ljudima. Mi čvrsto vjerujemo da različitosti predstavljaju bogatstvo ove zemlje, da su njena snaga i moć, da su različitosti ovoga grada nešto što donosi moć i nešto što oplemenjuje ovaj grad i ovaj grad kroz svoju historiju utemeljen je na različitostima koje su brižljivo čuvane. Ovo je zemlja smisla i prosperiteta, i ovo nije zemlja besmisla i beznađa. Nikada to nije bila i nikada neće biti “, kazao je Salem ef. Dedović muftija mostarski.

Nema većeg dara od Boga od mira, dodao je iguman Pavlović.

„Dakle, moramo voljeti svakog čovjeka i to je ono za šta smo pozvani i poslani u ovaj svijet. Bog mi je dao da iz Banata dođem u Hercegovinu, dolinu Neretve i da 15 godina živim ovdje, kao svoj među svojima. Zato vam molim da me više nikada ne pitate kako sam se navikao ovdje u Mostaru, zato što je ovo moj grad, ovo je moja zemlja, vi ste moji prijatelji i ja drugih ljudi osim vas nemam. Salem Dedović i ja smo rođeni iste godine, istog dana, istog dana prošle godine odbranili smo magistarske disertacije, a na ovaj isti dan dobijamo ovu nagradu. I to je veliki i značajan znak od Boga”, rekao je Pavlović.

Biskup Franjo Komarica poslao je pismo, u kojem je naglasio kako ovo priznanje ne želi da prisvoji za sebe.

„Ovu Vašu plemenitu nakanu vidim kao vaše priznanje svim plemenitim ljudima u mojoj neposrednoj blizini koji su iz nesebične ljubavi prema svakom čovjeku, iz ljubavi prema miru pomirenju među ljudima dali najviše što su mogli, čak i svoje živote”, naveo je Komarica u svome obraćanju kojeg je prisutnima pročitao direkor Karitasa Miljenko Aničić.

Priznanje Mimar mira posthumno je dodijeljeno i Aliji Isakoviću, Nijazu Durakoviću i Sulejmanu Rebcu.

“Bio je čovjek koji je govorio istinu, i mislim da je to mnogima smetalo, ali upravo zbog toga su ga mnogi i voljeli, što je ljudima govorio direkt u lice. Volio je BiH, svoj Stolac a bogami i svoj Mostar, rado mu se vraćao i zalagao se da ovaj grad ponovo dobije svou simboliku. Vidno razočaran je bio i utučen, i sjećam se kako mi je pričao da je plakao taj dan kada je srušen Stari most, iako nije bio sklon suzama“, istakla je Jasna Duraković, kćerka Nijaza Durakovića.

Emina Kečo-Isaković, supruga Alije Isakovića, naglasila je da je on pisao vrlo lijepe putopise iz cijelog svijeta, te da ga je jednom prilikom pitala zašto nikada ništa ne piše o Mostaru.

„Tada je on odgovorio: ‘Treba cijelog života putovati da bi se došlo u Mostar’. Nakon toga je zaćutao, te kazao: ‘I tamo i ostati’. Čini mi se da je Alija doputovao ovdje. Njegov životni put počeo je iz Mostara. Kao ratno siroče bio je u Domu za siročad u Mostaru. Dakle, počeo je ovdje, a evo ovdje kod vas i završava“, poručila je Kečo Isaković.

“Mimare“ su dobili i diplomate, Nedžad Rajković i Nedžad Hadžimusić te advokat Džemil Sabrihafizović, koji su zajedno sa Oručevićem, u teškim pregovorima, doveli evropsku administraciju u Mostar i osigurale budžete za brzu izgradnju porušenog grada.

„Često čujemo da se govori kad je u Mostar došla ‘94. EU administracija, došao je Košnik, došlo je do obnove, izgradnje, međutim ona nije došla, nju je neko doveo“, istakao je Oručević.

Nagrađena je i ekipa legendarne predstave “Ajmo na fuka“, Saša Oručevića, Robert Pehar i Dragan Komadina, koji su preko ove predstave, na sarkastičan i humorističan način oslikali aktuelnu situaciju u Mostaru, oduševljavajući publiku u niz navrata. Nastavak manifestacije bit će održan 23. jula, kada će biti dodijeljene nagrade Mostar Peace Connection.