Iako su izglasali da se o Zakonu o PIU danas odlučuje po hitnom postupku, delegati Parlamenta Federacije ipak se danas nisu izjasnili, a Zakon će ići na dodatno usaglašavanje. Jedni smatraju da je koefcijent 13,6 premal, drugi da je sam zakon loš, a treći kažu da uopće nije reformski i da neće spasiti najugroženiju kategoriju u Federaciji.

Nakon mnogo oprečnih mišljenja i nakon burne rasprave delegata, predsjedavajuća Doma naroda Lidija Bradara predložila je da se izjašnjavanje o Zakonu o PIO prolongira dok se Vlada Federacije ne očituje o amandmanima koje je na ovaj zakon uložio Klub Hrvata, a koji se najviše odnose na, kažu, nizak koefcijent.

“Bojimo se da ovaj koefcijent 13,6, za ovo što Vlada pokušava braneći svoj stav i izračune, nama pokazati, mislim da je to tako mala razlika. Mislim da bi, bez obzira kako to neko tumačio, da je to stav HDZ-a, to su izračuni iz penzionog koji kažu da je sa 14,3 penzioni sistem u plusu” – pojasnila je predsjedavajuća Doma naroda Lidija Bradara.

Ministar rada i socijalne politike FBiH Vesko Drljaća rekao da je može prihvatiti da se delegati danas ne izjašnjavaju. Svoje zamjerke na zakon imali su i drugi. Delegat Kluba Ostalih Aner Žuljević tvrdi da je ovakav Zakon o PIU iznimno loš te da je socijalno neosjetljiv.

“Zakon ne garantuje bolji standard penzionera, ne garantuje redovnu isplatu penzija kako nam se pokušava lažno predstaviti kao obrazloženje. Zakon svjesno unutar sebe nije imao matematičku analizu koja bi ustvari oborila kompletno obrazloženje Vlade koje je čista laž” – istakao je Aner Žuljević, delegat iz reda Ostalih.

Dodaje da će zakon, ukoliko se usvoji u ovoj formi, penzionere dovesti do prosjačkog štapa.

“Nažalost, ovaj će zakon radničku sirotinju pretvoriti u penzionersku sirotinju i činjenica je da apsolutno ono što je planirano kao model u ovom zakonu nije reforma niti se može nazvati reformom. Reforma je promjena na bolje, ovo je lošije od onoga što mi imamo danas” – pojasnio je.

Ovaj je zakon jučer usvojio Zastupnički dom, te bi odobravanjem u Domu naroda, on na snagu stupio 1. jula.