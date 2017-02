Elektroprivreda BiH nije izazvala ekološku katastrofu na Jablaničkom jezeru, tvrde iz ove institucije. Kažu, vode nema jer su iza nas sušni mjeseci. Ribari i dalje tvde da su oni pustili vodu, a stručnjaci kažu kako je razlog nepravilno i neracionalno planiranje Elektroprivrede.

Ribari sa jablaničkog jezera ovih dana nemaju mnogo posla. A zabrinuti su i za budućnost.

“Konjic nema Jablaničkog jezera nijedne jedine kapi. Udruženje sportskih ribolovaca Konjic nema Jablaničkog jezera. Ako nema jezera, nema ni sve riblje populacije koja njemu pripada,” kaže ribar, Ekrem Bukvić.

Ribari kažu da je Elektroprivreda ispustila vodu, ali iz ove institucije to negiraju. Prema nezvaničnim informacijama, učinjeno je to kako bi se podmirile potrebe i mostarskog Aluminija, koga od 1. januara električnom energijom snabdijeva upravo Elektroprivreda BiH.

Voda je ispuštana prema propisima, nizvodno od akumulacija HE Jablanica, Grabovica i Salakovac, saopćili su iz Elektroprivrede. Tvrde, tačno je da su niske temperature u januaru i potreba za osiguranjem određene količine električne energije doveli do pada nivoa vode na HE Jablanica, ali da ni u ovim okolnostima nije ugroženo propisano ispuštanje vode.

Priče kako je jezero ionako napravljeno kako bi služilo za proizvodnju električne energije odavno su prevaziđenje, jer i ribari godinama ulažu sredstva u poribljavanje jezera. Novi problemi tek će uslijediti, naročito ako uzmemo u obzir da se jezero koristi i u rekreativne svrhe, ističu eklolozi.

“Pitanje je sada i kvaliteta te vode koja se vrati, jer se sada desilo jako puno pomora te ribe koja je biološki materijal koji trune, i u tom smislu je jako bitno sada da se uključe stručnjaci iz različitih polja,” naglasila je Sanela Klarić, predsjednica Udruženja Green Council.

Zbog ovakvih situacija upravo su najbolja rješenja zato manje hidroelektrane, kažu stručnjaci, o čemu bi se trebalo ubuduće voditi računa.

“Vodnom dozvolom za HE Jablanica propisana su i granična, minimalna granična stanja za akumulaciju samu u Jablanici s tim da ova stanja nije uvijek moguće postići obzirom na hidrološke prilike,” poručila je Ozana Bulić iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora.

“A da se kod ovakvih sistema koji su već izgrađeni i koji proizvode veliku količinu energije brine o tom nivou vode, koji je to minimalni nivo vode koji mora da postoji jer u ovakvom slučaju koji sada postoji, pogotovo u dužem periodu, mi smo doveli do jedne katastrofe,” poručuje Sanela Klarić.

Ako su dotoci vode manji nego inače, onda je sve stvar lošeg planiranja, kaže bivši direktor Elektroprivrede, Amer Jerlagić.

“Svake jeseni Jablaničko jezero se spusti do određene kote kako bi moglo prihvatiti velike havarijske vodeu periodu jeseni,” naglasio je Jerlagić.

A kako padavina nije bilo, nivo vode od novembra nije se mogao adekvatno održavati. Dakle, više vode se ispušalo iz jezera, nego što je doticalo.

“Kad se već može vidjeti danas u dugoročnim prognozama obilnim da neće biti padavina, da neće biti havarijskih padavina, onda je trebalo na jedan racionalniji ili sistematičniji način upravljati vodotokom rijeke Neretve,” ističe Jerlagić.

Iz Elektroprivrede očekuju da će se ovaj problem riješiti sam, odnosno prirodnim putem. Ipak, svako povlačenje vode vode u ovim količinama ostavlja trag na život jezera i kompletnu životnu sredinu, kažu ekolozi.