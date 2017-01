Ledeno jutro osvanulo je širom BiH. Izuzetno niske temperature otežale su svakodnevnicu građana, a mi smo provjerili kako se snalaze beskućnici. Meteorolozi blago zatopljenje najavljuju od četvrtka.

Većina građana Sarajeva, kažu, teško podnose ovako niske temperature. Oni kojima je ovih dana ipak najteže su beskućnici. Nekoliko je vjerskih objekata ponudilo smještaj onima koji se nemaju gdje skloniti od hladnoće, a jedan od njih je džamija na Staroj Breki, odakle su poručili da su njihova vrata otvorena za sve. Prihvatni centar u Nedžarićima također je jedno od mjesta gdje dolaze beskućnici.

“Trenutno imamo 17 korisnika u prihvatilištu i intenziviran je broj korisnika u ovom zimskom periodu, naročito sada, dok su hladniji dani, konkretno sinoć smo imali dva prijema, tako da pružamo uslugu svim beskućnicima, kojima ipak ovi minusi najteže padaju,” istakla je Sanela Đešević, socijalna radnica Gerontološkog centra u Nedžarićima.

Kapacitet centra je 25 mjesta.

“Dežurni socijalni radnik tokom noći, odnosno tokom dana, evo moguće i danas, sutra, u pratnji najčešće policijske uprave ili vozila Hitne pomoći doveze našeg korisnika koji dođe ovdje u smještaj, pruži mu se sva usluga, od higijenskog obrađivanja, tri obroka, pranje veša, znači kompletna usluga,” kaže Sanela Đešević.

Veliki minusi prave probleme i na cestama. Iz BIHAMK-a su jutros objavili da je zbog loših uslova za vožnju, pojačana kontrola posjedovanja zimske opreme za sva motorna vozila, a policija iz saobraćaja isključuje vozila koja nemaju zimsku opremu.

“Zbog sniježnih nanosa potpuno je obustavljen saobraćaj na regionalnom putu Rakitno-Blidinje. Na autoputu A1 Zenica – Tarčin saobraća se uz ograničenje brzine od 80 km/h. Vozače upozoravamo i na jake udare vjetra. Zbog izrazito niskih temperatura upozoravamo na poledicu na kolovozu,” saopćili su iz BIHAMK-a.

Radnici čiste snijeg sa krovova. A čišćenje snijega i uklanjanje ledenica je zakonska obaveza za upravitelje i vlasnike stambenih zgrada, te vlasnike i korisnike poslovnih zgrada, podsjetili su iz uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo. Metorolozi ističu kako će i narednih dana temperature biti niske.

“Jutarnje temperature od minus 20 do minus 13, u Hercegovini do minus 2, dnevne od minus 14 do minus 7. Dnevne u Hercegovini od minus 3, pa do 3 stepena. 28. Temperature od četvrtka, to jeste od sredine sedmice idu prema nuli, s tim da će naravno jutarnje biti niske, a dnevne oko nule, u Hercegovini od 4 do 10 stepeni Celzijusa,” naglasio je Ibrahim Hadžismajlović, dežurni meteorolog Hidrometeorološkog zavoda FBiH.

Jutros je najniža temperatura izmjerena na Bjelašnici, a iznosila je minus 27 stepeni Celzijusa. Iz federalnog zavoda za javno zdravstvo građanima preporučuju da nose šalove preko usta i jedu uglavnom kuhanu hranu.