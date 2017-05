Veliki skup podrške hrvatskim uznicima u Haagu, plakat je kojim iz Udruženja hrvatsko srce nade pozivaju na koncert Marka Perovića Thompsona u Mostaru. Podrška je to, navode, i svim nepravedno optuženim i osuđenim braniteljima HVO-a.

U stvarnosti – to je podrška zločinima, logorima, ubijanjima i progonima koje je vršio HVO, na kojem će pjevati pjevač čije je koncerte Evropa zabranila, a sve pod pokroviteljstvom HNS-a, čiji je lider Dragan Čović.

Koncert podrške Jadranku Prliću i ostalima, koji su osuđeni na preko sto godina zatvora za zločine protiv čovječnosti može biti samo koncert podrške tim zločinima, smatra Emir Suljagić. Kaže, to je slavljenje zločina, što je ogromna sramota.

Emir Suljagić, direktor Poličkog savjeta Građanskog saveza: “Utoliko više što će tamo nastupiti čovjek koji je, po opštem sudu neonacista i neoustaša, Thompson, to je koncert koji će otvoriti sve rane u Mostaru i Hercegovini i svuda gdje je HVO ordinirao, gdje je HVO provodio u djelo ‘evropske vrijednosti’ od Ahmića i Stupnog dola do Dretelja i Heliodroma.”

Koncert Marka Perovića Thompsona u Austriji je otkazan, nakon čega su se tamošnji političari izvinjavali i obećali da će ubuduće dobro provjeriti kome izdaju koncertnu dvoranu. Isto se ponovilo u Švicarskoj, Njemačkoj, Sloveniji. Ali, u našoj zemlji, jedan od pokrovitelja koncerta je HNS, čiji je lider član državnog Predsjedništva Dragan Čović.

Damir Mašić, predsjednik KO SDP BiH Sarajevo: “Poseban problem je to što iza organizacije svega toga stoje ljudi koji se svakodnevno kunu u evropsku budućnost i perspektivu BiH, organizuju skupove kojima sebe predstavljaju kao nositeljima evropskih vrijednosti, a zapravo radi se o najbrutalnijoj politici HDZ-a i njenog predsjednika Dragana Čovića, koji preko svoje privatne, nevladine organizacije koja se zove HNS rade ove stvari koje rade.”

Emir Suljagić: “I ako ćemo pravo, čak i prijetnja koja treba da pokaže šta on sve može uraditi ako se Izborni zakon ne izmijeni onako kako on to želi. Ono što je još strašnije je da oni za to imaju punu podršku zvaničnog Zagreba i da jedna zemlja članica EU na teritoriji BiH provodi politiku koja se, u najmanju ruku, može opisati kao aparthejd.”

Koncert podrške ima za cilj da podigne tenzije, smatraju naši sagovornici.

Damir Mašić: “Jedna poruka svima njima, kao što nije prošlo devedesetih, neće ni danas proći, ti ljudi samo mogu sanjati i dalje neke svoje nedosanjane snove, koji su, na svu sreću po ove narode i njene građane prekinuti još ‘95. godine.”

Skup podrške zločincima održat će se na Stadionu pod Bijelim Brijegom, odakle su bivši pripadnici HVO-a odvodili nehrvatsko stanovništvo u logore. Ovaj skup osuđen je od strane građana, brojnih nevladinih organizacija, medija, kao i opozicionih stranaka. Poručuju, Mostar ima iskustva u borbi protiv podjela i fašizma.