U državnom Parlamentu formiran je i novi klub pod nazivom “Nezavisni blok”, u kojem su Senad Šepić, Salko Sokolović i Sadik Ahmetović. Mnogo varnica među članovima SDA, traži se i održavanje vanrednog stranačkog kongresa.

Šepić je već isključen, a isključenje Sokolovića i Ahmetovića iz SDA trebalo bi se desiti u subotu na sjednici stranačkog Predsjedništva.

Komentarišući osnivanje novog kluba “Nezavisni blok” u kojem su Senad Šepić, Salko Sokolović i Sadik Ahmetović, potpredsjednik SDA Šefik Džaferović je rekao kako je jedan od njih (op.a. Šepić) isključen iz SDA i na žalost, nastavit će koristiti mandat koji je dobio od SDA.

“Niko od nas ne bi dobio mandat dan nije bio na listi SDA. To jeste mandat zastupnika, ali on je to dobio na listi SDA”, rekao je Džaferović.

Kaže da, što se tiče dvojice koelga Sokolovića i Ahmetovića koji su na posljednjoj sjednici Predsjedništva SDA dobili ukor, oni su svoje kazali formiranjem kluba.

“Oni su praktički sami izašli iz SDA, sami se isključili, a o tome će Predsjednštvo SDA na narednoj sjednici”, rekao je Džaferović.