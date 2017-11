Udruženje Hrvatsko srce nade iz Mostara, Odjel za branitelje HVO Domovinskog rata Hrvatskog narodnog sabora i Zaklada za pružanje pravne pomoći braniteljima HVO održat će sutra molitveni skup uoči izricanja drugostepene presude najvišim vojnim i političkim zvaničnicima tzv. Herceg-Bosne na čelu s Jadrankom Prlićem i ostalima.

Molitveni skup izazvao je oštre reakcije. Profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu fra Mile Babić smatra da on nije primjeren.

„Kada je riječ o molitvenom skupu, mi kršćani smo pozvani da se kajemo za svoje grijehe, vjernici se kaju za svoje grijehe, a ne za tuđe grijehe, onda pravi vjernici rade na svom obraćanju. Šta je obraćanje – da čovjek svaki dan mijenja sebe nabolje i da se kaje za svoje grijehe. Vrlo je važno ovo da pravi, ako je vjernik, da ima osjećaj za žrtve, mi vjerujemo da će Bog ove nepravde ispraviti, da će obrisati svaku suzu s lica, svakog ljudskog bića“, kaže fra Mile Babić, profesor na Franjevačkoj teologiji.

Fra Ivo Marković napominje da je nedopustivo i sramotno što pravoslavna crkva Mladića smatra herojem.

„Ja bi volio da je moja katolička crkva prihvati pravdu Haškoga suda, da uče ljude da se kaju, da se pokaje za svoje zločine, to je velika vrednota, ljudi iz crkve, iz religije trebaju učiti da se pokaju za svoja zlodjela, da se pobrinu za žrtve, da se nadoknadi stradanje koje je žrtva prenijela, da im se pomogne, ja bi očekivao da sa tom presudom pravda što više funkcionira, jer bez pravde nema mira, mir je djelo pravde, kaže se u Bibliji“, tvrdi fra Ivo Marković.

Fra Marković ističe da je molitva najdublja intima vjere i razgovor s Bogom. Smatra da molitveni skup u Mostaru nema veze s molitvom, te da je to čista manipulacija vjerom i crkvom i upotreba vjere i crkve u političke svrhe.

„To je ono što se konstantno kod nas radi, čitav rat i nacionalna manipulacija vjerom i nacionlanih stranaka poslije rata, to neprestance radi i ovaj put. Šta je ovdje problem, trebao bi mostarski biskup da to zabrani. Odgovoran je zato Pecuto nuncij, vatikanski ovdje koji bi trebao o tome upozoriti biskupa i izvijestiti Vatikan.“

„To je jedna velikosrpska, politička, jedna zločinačka organizacija koja je služila zločinu, a ne služi pravdi, dobroti i miru“, dodao je Marković.

Presuda najvišim vojnim i političkim zvaničnicima tzv. Herceg-Bosne i molitveni skup izazvao je burne reakcije kod Mostaraca. Dan nakon molitve, 29. novembra Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju izreći će drugostepenu presudu bosanskohercegovačkim Hrvatima u predmetu “Prlić i ostali”.