Prije 21 godinu, reintegrisano je jedno od najvećih sarajevskih naselja – naselje Grbavica. Taj je dio Sarajeva pod okupacijom je bio četiri godine, a danas su oslobađanje ali i stradanja, obilježile brojne delegacije općinskih vlasti, boračka udruženja te građani Sarajeva.

Grbavica je danas, kao što je to bila i prije rata, jedno od najljepših sarajevskih naselja. Ali nije uvijek bilo tako. Agresija na BiH faktički je počela na Grbavici, a naselje je reintegrisano 19. marta 1996. godine.

Asim Mehanović te 1996. među prvima je došao na Grbavicu. Emotivno je, kaže, danas koliko je i tada bilo.

“Tada znamo da su stariji ljudi, konkretno moja majka, je bila u Šopingu i ostala je u Šopingu, vjerujući da će to biti od danas do sutra. Tako je vjerovala sve do oktobra, ovo kada se prešlo preko Mosta bratstva i jedinstva. Dakle, sve to vrijeme bili smo s druge strane i gledali smo Grbavicu, kao što to moji saborci kažu, sa suzama u očima” – istakao je stanovnik ovog naselja Asim Mehanović.

Brojne delegacije i građani položili su cvijeće na Mostu Suade Dilberović i Olge Sučić, te tako odali počast stradalima. Kažu, dan reintegracije Grbavice jedan je od najvažnijih datuma za ovu zemlju.

“Na taj dan je ovaj prostor Grbavice koji obuhvata pet mjesnih zajednica vraćen u ustavno-pravni sistem BiH” – poručio Nedžad Koldžo, načelnik Općine Novo Sarajevo. Okupljeni građani poručili su da je Grbavica danas simbol stradanja jednog grada ali i simbol otpora.