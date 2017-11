Glavno vijeće Hrvatskog narodnog sabora održalo je sjednicu na kojoj se ponovo raspravljalo o izmjenama Izbornog zakona. Zaključkom su potvrdili dosadašnji čvrst stav, da bez izmjena Izbornog zakona, izbori u BiH ne bi imali smisla, iako bi se formalno mogli raspisati.

Čak i kada bi se izbori formalno raspisali, provedba rezultata ne bi bila moguća, jer se ne bi mogli izabrati predsjednik i potpredsjednici FBiH, kao ni Vlada, niti državni Parlament. Stoga je potrebno mijenjati Izborni zakon, poručio je Ljubić.

“15. ovoga mjeseca će Zakon koji je usvojen u Domu naroda naći se prema planu Zastupničkog doma pred zastupnicima Zastupničkog doma. Najbolje bi bilo da bude usvojen u onom izvornom obliku kako je usvojen u Domu naroda ili eventualno ukoliko neko smatra da može biti bolji, da amandmanima reagira na taj Zakon”, kaže Božo Ljubić, predsjednik Glavnog vijeća HNS.

Član Glavnog vijeća HNS-a Bariša Čolak također je poručio kako je za njih prihvatljiv svaki prijedlog bez obzira ko ga predlaže ukoliko on ide u prilog provedbe odluke Ustavnog suda BiH o legitimnom predstavljanju. Istakao je kako su krajnji rokovi za promjenu Izbornog zakona najkasnije do raspisivanja izbora iduće godine.

“Ne želim ni pomišljati na to da se neće desiti promjene Izbornog zakona jer mislim da ne postoji čovjek koji razmišlja normalno u ovoj državi da bi bilo kome odgovaralo stanje konfuzije, stanje nereda”, rekao je Čolak.

Iako neki smatraju da bi promjene Izbornog zakona predstavljale rizik za BiH, HNS tvrdi da je to njihov stav, te da najveći rizik predstavlja pokušaj zadržavanja statusa quo. Poručuju do promjena Izbornog zakona mora doći i to je također mišljenje međunarodnih predstavnika, uključujući i OSCE.