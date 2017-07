Centar za sigurnosne studije poziva nadležne institucije u Bosni i Hercegovini i u entitetima da istraže slučaj Milorad Dodik i 200 000 eura koje je predsjednik RS nedavno unio u BiH. Tvrde da afera ne smije proči bez ozbiljnog istraživanja i da bi neko, zbog ovoga, trebao izgubiti fotelju. Dodik zbog malverzacija ili Mektić zbog iznošenja neistinitih tvrdnji.

Afera na relaciji Dragan Mektić – Milorad Dodik najviše podsjeća na reality show, a publika koja je u BiH uvijek raspoložena za koncept „hljeba i igara“ sve je to jako dobro prihvatila. Nadležne institucije nisu se oglasile, a one koje jesu, tek su šturo odgovorile na pitanja novinara.

Ipak, dok nadležni šute, sve glasnije se čuju Mektić i Dodik.

Mnogo priče bez ikakvog rada, model je koji je u našoj zemlji u postratnom periodu ugušio veliki broj afera. Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije tvrdi da bi se upravo to moglo dogoditi i ovoj.

Denis Hadžović, generalni sekretar Centra za sigurnosne studije: „Svrsishodnije bi bilo da vidimo reakcije odgovornih institucija koje su zadužene i za provjeru nedoumica oko porijekla novca ili bilo čega drugog što nije u skladu sa zakonom. Posebno kada to čujemo od jednog visokog zvaničnika kao što je ministar sigurnosti.“

Ovakve tvrdnje ministra sigurnosti u bilo kojoj zemlji u Evropi imale bi ozbiljne poslijedice. U BiH ne. Zato, tvrdi Hadžović, jer u ovoj zemlji nema odgovornosti.

Denis Hadžović, generalni sekretar Centra za sigurnosne studije: „Sve se iskoristi u političke svrhe tako da bi bio najpravednije da napokon dođemo do odgovornosti. Ili ministra sigurnosti koji ovo izjavljuje, ili do gospodina Dodika ako ima nekin nepravilnosti, da se to istjera na čistac. U svakoj normalnoj državi bi bilo, ili jedan ili drugi bi nakon ovih svih tvrdnji i komentara, jedan bi trebao dati ostavku.“

Dodik, Igokea i Injac prezimena su na poštanskom sandučiću Dodikovih prodatih stanova u Beogradu. Stan broj 91, na adresi Bulevar Kralja Aleksandra, prema srbijanskom izvodu iz katastra, i dalje pripada Dodiku.

Iz SIPA-e tvrde da o tome ne mogu govoriti.