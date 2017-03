Čini se da nema ništa od sjednice Predsjedništva sutra, kada bi se trebao pokušati postići konsenzus po pitanju revizije presude. Član kolektivnog šefa države Bakir Izetbegović najavio je da će na pisma Međunarodnog suda pravde članovi odgovoriti pojedinačno.

Predsjedavajući Predsjedništva Mladen Ivanić se počeo predstavljati kao suveren BiH, što nije, poručio je Izetbegović. Navodi da Sudu pravde Ivanić može prenositi samo stavove s kojima su saglasna svetrojica članova, te se nada da neće krenuti putem nezakonitih aktivnosti i manipuliranja pozicijom.

Nije siguran ni da će na sjednicu planiranu za sutra, na kojoj insistira Dragan Čović, a koju će, prije nego pošalje odgovor Sudu, sačekati, kako je najavio i Ivanić.

“Ne znam na šta Čović misli. Nije spreman na preglasavanje i razumijem ga, ali kako onda donijeti odluku. Bilo šta što može poljuljati ranije odluke Predsjedništva neću podržati ni na kakav način, pa ni tako što ću doći i prisustvovati nečemu što to može ugroziti. Nisam optimista da ćemo zajedno odgovoriti. Vjerovatno će svako za sebe”, kaže Izetbegović.

Osvrnuo se i na Ivanićeve jučerašnje optužbe zbog navodne odgovornosti za otvaranje koverte s pismom Suda pravde.

“Dobio sam i ja otvorenu kovertu, jer sam kazao ambasadorici da otvori. Zanimalo me šta je u pismu i proslijedila mi je faksom. Da li je ili nije otvorena, ne znam. Ne znam zašto bi to neko radio u ovakvoj situaciji još stvari pogoršavao. To je besmisleno. Ne mogu da vjerujem da se to desilo”, navodi Izetbegović.