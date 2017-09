TV1 je pokrenula priču i ona je sada u žići javnosti. Radi se o indirektnom izboru članova Predsjedništva BiH, kroz domove državnog Parlamenta. Sve češće se ovo pominje kao jedno od mogućih rješenja koje bi osiguralo da niko nikome ne bira predstavnike u vlasti, a koje bi ispunilo i presudu u slučaju Sejdić – Finci.

Teško je da je naći stranku koja je protiv ovakvog prijedloga, no, kada se uđe u detalje začkoljice su brojne. Ali ne i nerješive.

Jedna od prepreka postizanju sporazuma o izboru članova Predsjedništva u državnom Parlamentu jeste pitanje simetričnosti. Iz Banje Luke, bar do sada, nisu bili spremni prihvatiti izbor člana iz RS kroz Parlament. Mada su na to pristali u aprilskom paketu. Iz SDA su za uz pristanak stranaka iz RS.

Halid Genjac, predsjednik GO SAD: Pozicija i kapacitet različito biranih članova Predsjedništva je različit. Proces direktnog i indirektnog, nejednakog izbora, mogao bi dovesti do određenih blokada ili institucionalnih praznina u vremenu od direktnih do indirektnih izbora, pa možda i u produženom trajanju, što je veoma opasno za BiH.

No, ni asimetrija nije nepouznanica. Predsjednik Federacije i Predsjednik RS biraju se različito. Iz HNS-a kažu indirektan izbor prihvatljiv je jer svima garantira izbor legitimnih predstavnika.

Mario Karamatić, član Predsjedništva HNS: Što se tiče te asimetričnosti, zbog koje je prijedlog prošli put pao, na čemu su potencirali iz SDA da mora biti identičan i u RS i u FBiH, u FBiH i RS apsolutno ništa nije identično. Zato ne vidim nikakve probleme. To bi ispoštovalo i presudu Sejdić – Finci. S tim da moraju proći Dom naroda i u svakom od klubova dobiti većinu.

Damir Arnaut, zastupnik SBB BiH u Parlamentu BiH: Ovo su stvari kojima SBB prilazi institucionalno i ne očitavamo se o pojedinačnim prijedlozima svaki put kada nekome naumpadne da predloži novi.

Indirektan izbor nije problematičan ni SDP-u. Jeste asimetričnost. Zagovornici su onoga što je nosio aprilski paket ustavnih promjena.

Saša Magazinović, predsjednik GO SDP BiH: Uvijek ono što se obori dođe znatno lošijeg kvaliteta, pa tako je i sa ustavnim promjenama. Porediti od 2006. do danas, kakvi su sve prijedlozi dolazili ustavnih promjena, sve je to lošije i lošije i sve je nauštrb BiH, a u korist entiteta.

Halid Genjac, predsjednik GO SAD: Rekao bih da su prilike nepovoljnije nego što su tada bile. Neki elementi iz aprilskog paketa će vjerovatno se morati u bilo kojim ozbiljnijim rješenjima u ustavnim reformama prihvatiti, jer su bili dobri i prihvatljivi su bili i onda i sada možda svima.

O indirektnom izboru piše i Večernji list. Ističu da bi ta promjena smjera privremeno zaustavila postojeću histeriju. Potcrtavaju i da je taj prijedlog sastavni dio aprilskog paketa, te da je bio je zamišljen kao podrška evropskim integracijama BiH.