Hrvati žele federalizaciju, a ne treći entitet, a oni koji kažu da je ta federalizacija zapravo stvaranje trećeg entiteta manipulišu tvrdi predsjednik HNS-a, HDZ-a i hrvatski član predsjedništva Dragan Čović. Da se radi o “federalizaciji po etničkom principu” nedvosmisleno je poručio sada već bivši predsjednik HNS-a Božo Ljubić.

Pojam federalizacije BiH u bh javnost uveli su hrvatski poslanici u evropskom parlamentu. Kada su u rezoluciju o BiH uključili stav da se buduće ustavne promjene mroaju zasnivati na principu federalizacije i decentralizacije.

„Počesto slušamo kako Hrvati hoće nekakav treći entitet, onda neki to komentiraju na način da bi ga oni drugačije nego što to želi Dragan Čović, ili HDZ ili neko treći, a mi se samo pitamo gdje su to čuli i pročitali, i što su to čuli i pročitali izvorno i na koji način“, rekao je hrvatski član predsjedništva Dragan Čović.

Izvorno, o terotorijalnoj jedinici sa hrvatskom većinom govorio je, sada bivši predsjednik HNS-a Božo Ljubić. On je na prije dvije sedmice nedvnosmisleno poručio da hrvati žele svoj dio BiH.

„Administrativno teritorijalna reorganizacija koja će uključivati federalnu jedinicu sa hrvatskom većinom. I to je proces od kojeg ne odustajemo“, rekao je tada bivši predsjednik HNS-a Božo Ljubić.

Isti dan, 28. januara ove godine, i Dragan Čović je progovorio o teritorijalnoj reorganizaciji BiH. Istini za volju-treći entitet nije pomenuo.

„Ja osobno mislim da je krajnje vrijeme da se taj proces završi da se stalno ne držimo taoci loše organizacije koja ne može odgovoriti o našim nastojanjima, prije svega kada želimo da se vežemo sa vanjskim svijetom, prvenstveno u kontekstu evroatlanskih integracija. Ovakav ustroj je prepreka, to vidimo u svakodnevnom životu“, kazao je hrvatski član predsjedništva Dragan Čović.

Čović kaže, o svemu ovome nije bilo riječi, a oni koji su tumačili njegove riječi, pogrešno su to uradili.

„Procjenjujemo da se neko trudi da napravi odnose među političkim stranama puno gorim nego što to oni stvarno jesu, sa vrlo jasnim ciljem što se nas tiče, da zaustavi sve procese u BiH“, sada tvrdi Čović.

U međuvremenu se pojavila i izjava predsjednice Hrvatske sa bezbjednosnog foruma u Halifaksu. “Ponekad, nažalost, na Zapadu na mene gledaju s nekom vrstom oklijevanja ili čak sumnje da ja želim treći entitet za Hrvate. Ne, želimo stabilnu BiH”, poručila je hrvatska predsjednica.