Sjedinjene Američke države sankcionisat će sve one koji krše Dejtonski mirovni sporazum. Izjavio je ovo u intervjuu za Televiziju BN, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Brajan Hojt Yee.

Ponovio je da su SAD, sada kao što su i oduvijek bile, partner BiH i njenih građana.

Demantovao je Yee navode da njegova zemlja sprema Dejton 2, ali je podcrtao da su našoj zemlji prijeko potrebne ustavne promjene.

”Kako će se to desiti, to je na vlastima i na građanima. Ja lično, a i moja Vlada ne vjerujemo da treba biti Dejtona 2. Postoje promjene koje treba donijeti. Na primjer, ako zemlja želi doći do istog nivoa životnog standarda i prihoda kao druge evropske zemlje u regionu, onda mora imati mnogo jaču ekonomiju i bolje okruženje za poslovanje, kako bi privukli strane investitore.Mora biti jača vladavina zakona, tako da korumpirani zvaničnici ne mogu dominirati političkim i ekonomskim aktivnostima, kao što je sada slučaj. Mi i dalje podržavamo Dejton i dejtonski koncept, ali mora doći do značajnih reformi”, kaže Brian Hoyt Yee.