Pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju, Hojt Ji (Hoyt Yee) izjavio je za Glas Amerike da će Washington, kao garant Dejtonskog sporazuma, pomoći institucijama BiH da “pozovu na odgovornost i onemoguće individue, političare koji štete BiH, tako da oni neće moći nastaviti sa nanošenjem takve štete našoj zemlji”!

Pomoć institucijama

Podsjetio je da se i u obraćanju kandidata za američkog novog državnog sekretara, gospodina Tillersona, čulo da Sjedinjene Države “smatraju da je izuzetno važno sve naše partnere, prijateljske države, držati odgovornima u pogledu onog što su prihvatili kao obaveze, što su obećali”.

– Lideri Bosne i Hercegovine su svojevremeno potpisali Dejtonski sporazum , i dužni su poštovati Ustav BiH, i sve zakone zemlje. Zato, svako u BiH ko želi, ili pokušava izbjeći poštivanje dejtonskog Ustava i zakona, mora odgovarati za to – izjavio je Ji za Glas Amerike.

Nadalje, naglasio je da su oduvijek vrlo jasno predstavljali poziciju Sjedinjenih Američkih Država kada je BiH u pitanju.

– Mi stojimo iza BiH kako bi se udružila u EU, kako bi ojačala ekonomiju, i otvorila radna mjesta. Isto tako ćemo se oduprijeti, i usprotiviti svakom nastojanju da se vuku potezi suprotni tim stajalištima. Jer, takvi potezi BiH vuku unatrag, ka podjelama i sukobu i nestabilnosti. U tom smislu ćemo pomoći institucijama BiH – policiji, pravosuđu, medijima, građanskom društvu – da budu u mogućnosti držati odgovornima političare, da mogu skrenuti pažnju javnosti na nepravilnosti tih političara koji rade protiv interesa BiH – naglasio je.

Uspjeh zemlje.

Kad je riječ o BiH, Washington smatra, dodao je Ji, da prioritet moraju biti one reforme koji služe trenutnim potrebama građana BiH. Dakle, reforme koji će državni aparat učiniti mnogo funkcionalnijim i efikasnijim, koje će obezbijediti veću stabilnost i sigurnost u zemlji, koje će otvoriti nove mogućnosti za mlade ljude, bilo da je u pitanju obrazovanje, zdravstveno osiguranje, ili posao.

– U tom smislu smatramo da lideri u BiH koji odvraćaju pažnju sa ovih reformi, koji pokušavaju promijeniti kurs kretanja zemlje, umjesto da doprinose sigurnosti, stabilnosti i prosperitetu zemlje, lideri koji nastoje unijeti podjele, nastoje namjerno stvoriti probleme i prepreke procesima integracija BiH, bilo sa inozemstvom, ili unutar BiH, među entitetima – dakle, ti lideri, mi smatramo, djeluju direktno protiv volje naroda, i protiv i napora želja međunarodne zajednice da zemlja uspije – upozorio je Ji.

– Pozdravljamo i podržavamo izvjesni napredak koji je BiH napravila do sada u približavanju EU. To je napredak koji se zasniva na ekonomskim i društvenim reformama, uz kontinuiranu pomoć EU i SAD. Do sada je već svima jasno da ljudi u BiH, kao i u ostatku regiona, za sebe žele bolju budućnost. Međutim, da bi se to ostvarilo, potrebna je puna provedba svih reformi – ekonomskih, političkih, i onih po pitanju sigurnosti. Potreban je napredak u nastavku integracija u Evropu, a za one koji su za to zainteresirani – integracija u euroatalantsku zajednicu, dakle priključivanje NATO savezu – zaključio je Ji.