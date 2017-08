Na optužbe da Hrvatska ugrožava suverenitet BiH i bespravno gradi Pelješki most iz Hrvatske gledaju sa rezervom. Kažu most će da grade, jer je za to Evropska komisija dala novac.

Gradnja mosta na ovaj način udar je na suverenitet BiH, istakao je u Dnevniku TV1 predsjednik GO SDA. Smatra da bi nanijela ekonomsku i privrednu štetu BiH. Zašto je EU odobrila novac za ovaj projekat, ne zna.

“Ili je neki previd nastao, zanemarile se činjenice, ili možda o čemu neki govore da je u pitanju neka mogućnost falcifikovanja državnog dokumenta”, rekao je predsjednik GO SDA Halid Genjac.

Optužbe iz BiH Hrvatsku ne brinu. Kažu sa gradnjom mosta nastavljaju.

“Nikakva prijetnja ne može ugroziti gradnju Pelješkog mosta, s obzirom da je EU komisija odobrila njegovu gradnju. Nema nikakvih međudržavnih ugovora niti bilo čega drugog što bi spriječilo gradnju ovog mosta”, smatra ministrica EU fondova u Vladi Hrvatske Gabrijela Žalac.

Evropska komisija je prije dva mjeseca dodijelila 357 miliona evra za gradnju mosta koji će spojiti jug sa ostatkom Hrvatske. Plan je da most bude visok 55 m i dug 2,4 km.

“Na vrijeme ih upozoravamo prije nego što se bude odlučivalo o pitanju tendera. Poznato je da međunarodni, evropski tenderi imaju vrlo rigorozne kriterijume između ostalog i kriterije poštivanja međunarodnih standarda”, kazao je Genjac.

Granica na moru između dvije zemlje nije utvrđena, a Parlamenti BiH i Hrvatske nisu ratifikovali sporazum o granici. Predsjedništvo BiH je prije deset godina zauzelo stav da se o mostu ne može odlučivati dok se ne utvrdi granica na moru do čega nije došlo.