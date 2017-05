Prijedlog za smjenu Vlade Federacije uputili su zastupnici SDP i DF u federalnom Parlamentu. Kažu, Parlament je oborio izvještaj o radu, a zatim i o izvršenju budžeta, što su samo neki od razloga za smjenu. Iz vladajuće koalicije, očekivano, neće dati podršku ovom prijedlogu.

Prijedlog za smjenu uručen je predsjedavajućem Zastupničkog doma federalnog Parlamenta. Potpisali su ga 21 zastupnik. Vlada je najmanje dva puta izgubila povjerenje federalnog Parlamenta, poručuju iz SDP-a.

„14.3. je pao Izvještaj rada Vlade Federacije na ovom Domu, juče je pao izvještaj o izvršenju budžeta Federacije“, smatra Elvir Karajbić, SDP BiH.

„Ta zapravo dva akta pokazuju da se parlamentarna većina igra sa Vladom Federacije, jer su dva ključna dokumenta oborili“, kaže Đenan Džonlagić iz DF.

Opozicija, kod glasanja za njihov prijedlog, očekuje sličan scenarij kao i prilikom glasanja o izvještaju o radu Vlade. SDA i HDZ složni – glasat će protiv prijedloga.

„Pa gledajte, mi to nećemo podržati, jeste mislili to? Nećemo to podržati“, siguran je Jozo Bagarić, predsjednik Kluba HDZ BiH u Parlamentu FBiH.

„To je legitimno pravo opozicije, ali osuđeno na neuspjeh. Mislim da je to jedan politikantski potez, koji treba da skrene pažnju na samu opoziciju, kao da tobože nešto rade, ali od toga nema ništa“, kaže Ismet Osmanović iz SDA.

Osmanović smatra i da je prijedlog opozicije neosnovan. Zastupnici SBB-a, koji čine trećeg koalicionog partnera, nisu željeli prognozirati ishod glasanja.

„To je posao opozicije da traži ako treba i smjenu vlade, to je njihovo pravo koje im niko ne smije i ne može uskratiti da traže i to“, istakao je Nasir Beganović iz SBB BiH.

I rezultati rada Federalne vlade razlog su za smjenu, kažu iz ovih stranaka. Inače, katastrofalno stanje u poljoprivredi, što je bila tema današnje sjednice, je samo odraz cjelokupne politike aktuelne vlade, kažu iz opozicije.