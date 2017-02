U Sarajevu je počela pa prekinuta vanredna sjednica Predsjedništva BiH, koju je sazvao Mladen Ivanić.

Nakon toga, na odvojenim press konferencijama javnosti su se obratili Ivanić i Bakir Izetbegović. Sa oprečnim stavovima. Ivanić tvrdi da odluka o podizanju revizije nije donesena, a Izetbegović da sjednica nije održana pa da nikakve odluke i nije moglo biti.

Vanrednu sjednicu Predsjedništva BiH napustili su danas članovi Predsjedništva Bakir Izetbegović, a potom i Dragan Čović. Istovremeno, agent naše zemlje pred Međunarodnim sudom u Hagu predao je zahtjev za pokretanje revizije.

Bakir Izetbegović: “Razlozi zbog kojih sam je ja napustio su ti što ona nije pripremljena u skladu sa poslovnikom o radu Predsjedništva.”

Mladen Ivanić: “To znači da je sjednica Predsjedništva prekinuta i da odluka o pokretanju revizije nije donesena. Iskreno mislim da je ovo bio danas jedan od zadnjih pokušaja da se funkcionisanje BiH vrati u institucije sistema što je bila moja želja.”

Bakir Izetbegović: “Ja mislim da ja radim po Ustavu, po zakonu, po Poslovniku Predsjedništva i da će se to potvrditi. Svaka odluka Predsjedništva mora pročo kroz Sekretarijat, biti pripremljena i utemeljena na Ustavu i zakonu. Danas to nije bio slučaj.”

Kriza u institucijama Bosne i Hercegovine sada je evidentna. No, ko je kriv?

Bakir Izetbegović: “Krize izazivati sigurno neću, a ako se dese krize neki drugi će ih izazvati. Mislim da se nalazi u mojoj poziciji gosp Ivanić bi isto uradio, da bi digli ruke od toga da se utvrdi istina jer se samo na istini mogu graditi kvalitetniji i bolji odnosi na Balkanu.”

Mladen Ivanić: “Ja se bojim da smo ovim ušli u zaista jednu vrlo ozbiljnu krizu i vrhunac vaninstitucionalnog djelovanja. Veliko je pitanje šta će sada uslijediti, veliko je pitanje kada će Predsjedništvo moći ponovo sjesti.”

Bakir Izetbegović: “Krizu su izazvali oni koji su izvršili agresiju na BiH, počinili zločine, koji su kulminirali genocidom. Oni koji su zatim genocid negirali, koji rehabilitiraju presuđene ratne zločince, nazivaju o njima studentske domove, dodijeljuju im odlikovanja.

Ivanić ali i Izetbegović tvrde da će učiniti sve da spriječe krizu koja je na pomolu. I to zbog činjenice da srpski predstavnici u državnoj vlasti bojkotuju sjednice, Vijeća ministara ali i državnog Parlamenta.

Mladen Ivanić: “Sa svoje strane ja ću učiniti sve što mogu da sistem funkcioniše ali nisam ja napravio krizu.”

Bakir Izetbegović: “Ako uzrokuju krizu svi će da trpe, a ja neću biti kriv za to. Zato što nisam zaustavio reviziju, zato što nisam pristo na to da se pod tepih gurnu patnje ljudi. U Višegradu je 72 ljudi, gdje je bila bezimena beba spalili. Ja s takvim stvarima trgovati neću, bez obzira na poslijedice. Neću ja napuštati vlast, neću ništa učiniti, dapaće, učinit ću sve da to funkcioniše ali odustati od istine, da se utvrdi pred nepristrasnim međunarodnim sudom, sigurno odustati neću.”

Također, Ivanić je odbio da na dnevni red današnje sjednice stavi bilo odluku kojom se tretira Odluka Predsjedništva iz 2002. godine, a kojom se na bilo koji način ograničavaju ovlaštenja agenta BiH Sakib Softića. Ne nudeći arugumente, već svoje lično uvjerenje Ivanić je novinarima kazao da Softić nema legitimitet.

Mladen Ivanić: “Taman i da gosp. Softić ima, a nema legitimitet, da podnosi tu tužbu, ne može jedan čovjek sam, bez ikakvog stava organa odlučivati o stvarima koje imaju duboke implikacije po unutrašnje odnose u BiH i odnose između država.”

Bakir Izetbegović: “Revizija se odnosi na utvrđivanje ostine o događajima koji su se desili prije više od 2 decenije, za koje odgovornost snosi tadašnji režim Slobodana Miloševića. Stoga je zaista začuđujuće solidarisanje i poistovječivanje današnje vlasti u Srbiji, a naročito današnje vlasti u RS sa onima na koje se proces odnosi.”

I nakon najnovijeg istupa, veliko je pitanje čije interese zastupa Mladen Ivanić. Srbije ili države za čije se interese svečano zakleo da će zastupati.