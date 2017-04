U Srbiji će sutra biti održani predsjednički izbori.

Pravo glasa ima preko 6 miliona i 700 hilajda birača koji će moći da biraju između 11 kandidata među kojima je i sadašnji premijer Srbije Aleksandar Vučić. Brojne ankete pokazale su njegovu ubjedljivu prednost, a analitičari smatraju da će upravo Vučić pobijediti u prvom krugu.

Srbijanski državljani u Velikoj Britaniji, Kanadi i SAD glasali su danas. Novog predsjednika građani Srbije biraju između 11 kandidata među kojima su premijer Aleksandar Vučić, te Vuk Jeremić i Vojislav Šešelj. Mnoge ankete predviđaju ubjedljivu pobjedu Vučića i po u prvom krugu. S prognozama se slažu i srbijanski analitičari.

Da će Vučić osvojiti natpolovičnu većinu predviđaju istraživanja Demostata i IPSOS-a, a do drugog kruga, po ovim istraživanjima, može doći samo ukoliko izlaznost na izbore bude zaista velika. No, neki analitičari i nevladine organizacije u Srbiji tvrde da Vučićeva pobjeda neće biti slučajna. Kažu da je Aleksandar Vučić, po brojnim analizama medijskog sadržaja, bio najprisutniji u medijima sa nacionalnom frekvencijom. I da je to izborna krađa.

Kampanja je u Srbiji bila oštra. Dan prije izborne šutnje 7 dnevnih novina na naslovnim stranama objavilo je Vučićevu reklamu što su mnogi u ovoj zemlji prokomentarisali kao kraj demokratije.

Prvi direktni predsjednički višestranački izbori u Srbiji održani su 1990. godine i tada je za predsjednika izabran lider Socijalističke partije Srbije Slobodan Milošević. Posljednji izbori održani su 2012. godine, kada je pobjedu odnio Tomislav Nikolić.