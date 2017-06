Članovi Predsjedništva BiH prisustvovat će svečanoj inauguraciji predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića u petak, 23. juna 2017. godine.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH dr. Mladen Ivanić i član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović će se sastati sa predsjednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem u 15.00 sati u vili “Mir” u Beogradu.

Osim članova predsjedništva inauguraciji će prisustvovati Denis Zvizdić, ali i dopredsjedavajući Savjeta ministara Mirko Šarović. Iz RS u Beograd idu između ostalih Dodik i Cvijanovićeva. Biće prisutni i predsjednici Slovenije, Crne Gore, Makedonije, ali i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović.

“Ja mislim da je to najvrednije od te potpuno suvišne i preskupe proslave sutra, koja je zapravo i jedna demonstracija njegove političke moći u regionu i kontakata koje ima. Ali je dobro da će doći svi predsjednici iz regiona”, rekao je politički analitičar iz Beograda Žarko Korać.

“On može, on ima taj prostor, on može svojom strankom da preduzme političke korake koji bi stvarno doveli do nekog novog stanja, do nekih novih odnosa”, kazala je za TV1 osnivačica fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić.

Mediji pišu da na inauguraciju dolazi i mađarski predsjednik Viktor Orban, austrijski kancelar, bugarska predsjednica, Potpredsjednik ruske Vlade Dimitrij Rogozin, šeik UEA Muhamed bin Zaied. Od evropskih zavničnika najavljen je dolazak Johanesa Hana. U ime Njemačke bi trebao biti Gerhard Šreder. Ovaj događaj mediji u Srbiji porede i sa Titovom sahranom. Reagovao je i Brozov unuk.

“Pa je Joška Broz rekao pa znate mome dedi je na sahranu došlo 38 šefova država”, kazao je Korać.

Vučić je primopredaju dužnosti obavio već, u Skupštini Srbije. I tada je napravio presedan, osim na Ustav Srbije, zakletvu je položio i na Miroslavovo jevandjelje što do sada nije bilo praksa.