Sakib Softić, predstavljan kao agent BiH pri Sudu pravde, tokom procesa zahtjeva za reviziju uskoro će, najavljeno je, postati predmetom istrage državnog Tužilaštva. Rezultat je to jučerašnjeg saopćenja predsjednika Suda da je Softić još od 26. maja prošle godine znao da nema legitimitet.

Vjerovatno će biti osumnjičen za lažno predstavljanje, a nije poznato hoće li istragom biti obuhvaćen i član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović. Nakon što je mjesecima manipulirao i na kraju izmanipulirao građane, lidere drugih sranaka, intelektualce, stručnjake, Izetbegović priznaje da je znao za pismo iz Suda.

“Znao sam, kao i ekspertni tim, naravno. Ali taj papir nije bio utemeljen na Statutu i pravilima po kojima Sud radi. Niti na praksi Suda, jer je Softić dva puta zastupao BiH. Po reviziji koju je pokušala pokrenuti Srbija. Ako može Srbija i ako je tada agent prihvaćen, zašto onda ne bi u slučaju kada to radi BiH“, istakao je Bakir Izetbegović, član Predsjedništva BiH.

Imao je Izetbegović i komentar na najave Tužilaštva.

“Mislim da su to sve neozbiljne stvari. Ne vrijede komentara. Softić se potrudio i čestitam mu. I dobru aplikaciju je napravio“, dodao je Izetbegović.

Koliko dobru očito niko neće saznati, jer jednostavno nije zastupnik ove države.

“Ocijenili smo da vrijedi pokušati ići dalje i sve učiniti za pravdu i obespravljene ljude. Da ne treba ispustiti šansu i da se ne treba obazirati što je neki registrar, koji se ne poziva na Statut Suda, sam po sebi nešto odgovorio“, kaže Izetbegović.

“Meni je neshvatljivo da je ovo urađeno ovako loše i amaterski. Belkić kada je bio u Predsjedništvu je osigurao mandat Sakibu Softiću. Poslije je Silajdžić to održavao. Siguran sam da je neko drugi bio, Radončić na primjer, da bi ovo bilo puno bolje urađeno“, smatra Damir Arnaut, zastupnik SBB BiH u PS BiH.

Neshvatljivo je skrivanje odluke Suda iz maja prošle godine, smatra Arnaut.

“Sud je tim pismom zatvorio vrata da se to preda na način na koji je to učinjeno. Međutim, to je bilo u maju. Bilo je dovoljno vremena da se osmisle drugačiji načini. Dovoljno vremena da se Čović privoli da se imenuje agent ili da se produži mandat Softiću. Imati to pismo i predati aplikaciju na ovaj način zaista je potpuno neshvatljivo“, dodao je Arnaut.

Na sastanku koji je Izetbegović priredio u sarajevskoj Vijećnici, kada je donesena odluka da se ide u reviziju, niko nije pomenuo da Softić već zna da nema legitimitet, potvrdio je predsjednik Stranke za BiH.

“To je u najmanju ruku sramno. Ne mogu da pojmim da smo mogli biti na tom skupu i da su se znale te informacije, a da su nam prešućene. Za mene je to ponižavajuće“, kaže Amer Jerlagić, predsjednik Stranke za BiH.

I laici su mogli znati da će punomoć biti upitna, smaraju stručnjaci. Softićevo odbijanje preuzimanja odgovornosti, jasno je govorilo da nešto nije uredu. Na neprimjeren način se upustilo u postupak jer se znalo da punomoći nema.

“Oni koji su znali, prije svih Softić, morali su javnost obavijestiti. To daje konotaciju koja ima i političke posljedice jer je ovo neozbiljno da se građani dovode u zabludu i da se na jedan način koji nije svojstven uređenoj, demokratskoj državi o tužbi odlučuje van institucija države“, rekao je Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzla.

Izetbegović mora objasniti, smatra Šehić, zašto je krenuo pravcem unaprijed osuđenim na propast. Zaključuje da moraju postojati političke posljedice, te da su žrtve zloupotrijebljene.

“Ostavku neću podnijeti jer mislim da činim ono za što me moj narod izabrao“, poručio je Izetbegović.

Teško da je bilo ko za Izetbegovića glasao kako bi na jednom od najbitnijih pitanja za Bošnjake u historiji bio izmanipuliran. Nije Izetbegović propustio priliku ni da pukuša odgovornost skinuti sa sebe, ističući da revizija nije njegova odluka, već da je on samo zahtjev podržao.