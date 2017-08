Mensura Zuko, direktorica odjela u Elektroprivredi BiH, pokušala je zatajiti krađu službenog automobila, navode mediji. Tvrde i da je automobil vozio njen sin Amir, koji je također zaposlen u Elektroprivredi, zbog čijeg je zaposlenja podnesena i krivična prijava. Iz Elektroprivrede su samo potvrdili krađu.

O zloupotrebi položaja nema govora. Analitičari kažu, ovakve slučajeve trebali bi sankcionisati vrhovi stranaka.

Prema nezvaničnim infomarijama, službeni automobil koji je dodijeljen Mensuri Zuko, izvršnoj direktorici za pravne poslove i ljudske resurse Elektroprivrede BiH, ukraden je u sarajevskom naselju Buča Potok.

Navodno je automobil ukraden prije 20 dana, a krađa je tek sada prijavljena. Razlog – Zuko je automobil dala na korištenje svom sinu, koji na njega ne polaže pravo. Iz Elektroprivrede su se oglasili tek sa nekoliko osnovnih informacija.

“Ukradeno je vozilo marke Škoda, proizvodnja 2011. godina, vrijednost vozila oko 8.000 KM. Vozilo je otuđeno prvog juna 2017. godine u ulici Adema Buće. Istog dana otuđenje vozila prijavljeno je PU Novi Grad.”

Kako navode mediji, sin Mensure Zuko također je zaposlen u Elektroprivredi. Prošle je godine grupa zaposlenik Elektroprivrede podnijela krivičnu prijavu SIPA-i Federalnoj upravi policije protiv nje, jer je, kako su naveli, zloupotrijebila položaj i mimo zakona zaposlila sina Amira pri Službi za razvoj i održavanje poslovnih aplikacija. Inače, zloupotreba javne imovine u BiH je svakodnevnica, kaže Eldin Karić.

“Kada vide ovi na nižim nivoima kako to rade ovi na najvišim onda oni smatraju da i oni to mogu. to je jednostavno postalo pravilo, postalo je normalno i zloupotreba javne imovine i sredstava u privatne svrhe,” poručio je Karić, direktor Account BiH.

U pismu grupe zaposlenika od prošle godine apeluje se da se zaustavi dodjela radnih mjesta nekompetentnim osobama, kako su opisali Zuko, jer to šteti ugledu Elektroprivrede, a jedna od posljedica su i finansijske štete.

“Mislim da je to dokaz da u ovoj državi nema pravde. Ono što bi u najmanju ruku očekivao, ja sada govorim o jednoj utopiji, jeste da u političkim strankama koje su delegirali te ljude da oni sankcionišu te kadrove,” dodaje Karić.

Čak je obratno, naglašava Karić. Osobe koje su presuđene za određena krivična djela u centralama stranaka bivaju nagrađeni. Zbog čega se, većina, vodi baš takvim primjerima.