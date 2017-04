Posjeta Borisa Džonsona BiH završena je sastankom sa članovima Predsjedništva BiH. Velika Britanija ostaje predana prosperitetu, miru i stabilnosti regiona. Džonson je tokom svog boravka više puta potcrtao da UK napušta EU ali ne i evropu. U tom smislu, odnosi sa BiH ostaju isti.

Ministra spoljnih poslova Velike Britanije poslednji je ugostio član Predsjedništva Bakir Izetbegović. Poruka jasna, Britanija neće mijenjati politiku prema BiH.

“Mi možda napuštamo EU, ali ne napuštamo Evropu, ostajemo potpuno predani sigurnosti, stabilnosti i prosperitetu našega kontinenta“, rekao je minstar spoljnih poslova UK Boris Džonson.

O ekonomskim odnosima dvije zemlje sa Borisom Džonsonom razgovarali su predsjedavajući Savjeta ministara Denis Zvizdić i ministar Vjekoslav Bevanda. Neophodno je raditi na unaprijeđenju ekonomskih odnosa zaključak je sastanka.

“Ponosan sam što ćemo biti domaćin samita o Zapadnom Balkanu 2018. godine“, dodao je Džonson.

Džonson se sinoć sastao i sa političarima, biznismenima ali i predstavnicima nevladinog sekotora iz BiH koji su dio UK fellowship-a.

“U konačnici smo se složili svi, da su BiH potrebni novi ljudi, da su ne nove politike, novi ljudi sa novim politikama“, rekao je poslanik SDP u PFBiH Damir Mašić.

“Nove generacije političara, nove generacije politika, nova vrsta politika u BiH koja će imati kapacitet da zemlju brže pokrene naprijed“, kazao je Senad Šepić, poslanik SDA u PSBiH.

Sam Džonson, svjetsku pažnju je privukao kao gradonačelnik Londona. Danas je ovaj britanski konzervativac osvježenje u diplomatskom svijetu.

Damir Mašić, poslanik SDP u PFBiH: “Ono čime on možda najviše zaokuplja pažnju javnosti je ta neposrednost. Vi kada razgovarate sa njim, nemate osjećaj, niti on drži do veličine, razgovara na jednoj nekonvencionalnoj razini kada je u pitanju diplomatija visoka politika, pogotovo diplomatija”.

Njemačko-Britanska inicijativa iz 2014. godine imala je za cilju “pogurati” cijeli region na putu EU integracija. U to vrijeme, u Britaniji vrhunac je doživjela antievropska politika.