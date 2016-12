Širom Bosne i Hercegovine vjernici katoličke vjeroispovjesti danas obilježavaju jedan od najvećih blagdana – Božić.

Nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić svim je vjernicima poželio čestit Božić i poslao je poruku mira. “Slavimo Isusa, jer on prosvjetljuje smisao života i vraća dostojanstvo čovjeku, rekao je kardinal Puljić.

U crkvama širom Bosne i Hercegovine sinoć je služenjem mise ponoćke dočekan jedan od najvećih katoličkih praznika Božić. Molitvama širom Bosne i Hercegovine prisustvovao je veliki broj vjernika, a vjerski poglavari su poslali iste poruke, a to je da je Božić blagdan mira.

Misu je u Sarajevu predvodio nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić. “Želim dok vam čestitam Božić želim tu radosnu vjeru u vašim srcima. Dok vam čestitam Božič želim da se istinski osjetite voljeni od Boga jer to Isusovo rođenje jeste očitovanje Božije ljubavi prema nama. To ponesite u svoje kuće, u svoju sredinu. Neka vam to bude izvor hrabrosti” – poručio je Puljić. „Neka Božićna noć prosvijetli srca, a odagna beznađe koje je zavladalo u ljudima“ dodao je i na taj način poslao poruku mira.

S posebnom radošću, Božić je dočekala porodica Petrušić iz Banjaluke. Jedina božićna želja domaćina, Mile Petrušića, je da ne bude ratova i da ne bude više previranja u društvu. “Da ne bude ratova, da ne bude ovih natezanja, da ne bude previranja u društvu, u sistemu, u BIH. Da se smiri ovo napucavanje – ovi ovakvi, ovi onakvi” – rekao je Mile Petrušić iz Banjaluke. Nakon što proslave katolički, Petrušiči počinju pripreme za pravoslavni Božić. “Poštujem i svoj i taj pravoslavni koji dođe i njega čak poštujem. Moja je supruga pravoslavka i njega čemo proslaviti. Lijepo je kad se jede i pije, nije problem uopće za to” – pojasnio je Petrušić.

U banjalučkom naselju Česme Božić je sa Petrušićima proslavilo oko 80 ljudi, svih nacionalnosti. Mile Petrušić poručio je da za njega postoje samo dvije vrste ljudi – dobri i loši. I uz tu misao svim vjernicima je čestitao Božić i poželio ugodne novogodišnje praznike.