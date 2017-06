Bivši borci iz svih dijelova BiH i danas su pred zgradom Vlade Federacije. Danas i novi detalji u vezi sa zahtjevima. Pojasnili su, tek nakon 7 dana, da ne traže 326 maraka za sve demobilisane borce.

Tri su osnovna zahtjeva boraca od prvog dana kada su stigli u Sarajevo. Traže registar boraca, da se prestanu finansirati sva boračka udruženja i borački dodatak. Njihove je zahtjeve, tvrde ovi ljudi, javnost pogrešno protumačila.

Hamdija Krnjić, demobilisani borac iz novog Tranvika: “Za nezaposlene demobilisane borce, oni po zakonu imaju za vrijeme nezaposlenosti piše u zakonu, moraju imati novčanu naknadu. To traži i EU, to je socijalni program. Borački dodatak za sve, ovo kad se išćisti registar, to će biti oko 250 i manje boraca, po mjesecu 3 KM. Nek pomnože, to je 750 000 mjesečno, nije ni milion. Na godišnjem niou to je 9 miliona, to je ništa.”

Nezadovoljstvo u dvorištu Vlade raste nakon što ni nakon sedam dana njihovim zahtjevima nije udovoljeno. Od demobilisanih boraca koji protestuju ogradila su se skoro sva boračka udruženja, a poslijednji je to uradio komandant 225. Slavne Teočanske brigade, Dževad Avdičević.

Bez obzira što ih je resorni ministar posjetio nekoliko puta i obrazložio im mogućnosti, kažu da otići bez cjelovitog rješenja neće.

Pred bajram će, kažu, u Sarajevo stići i porodice demobilisanih boraca. Da svi skupa dočekaju najveći praznik pod vedrim nebom.

A ministar Bukvarević još jednom je izrazio žaljenje što su borci još jednu noć proveli pred zgradom Vlade i pozvao njihove predstavnike na dijalog i institucionalno rješavanje problema. Bukvarević navodi da svakodnevno ima komunikaciju sa svim boračkim kategorijama, s ciljem sistemskog rješavanja nagomilanih problema koji nisu lako rješivi.