Iz dana u dan postaje jasniji razlog histerije Srbije, a kojoj je intervju Bakira Izetbegovića samo paravan. Predsjedniku Aleksandru Vučiću jasno je poručeno iz EU da Srbija neće postati punopravna članica EU bez pravno obavezujućeg dokumenta na kraju procesa normalizacije odnosa sa Prištinom. On je, kao i uvijek, istakao da je zadovoljan sastancima u Briselu.

Sastanci su važni, kaže čelnik Srbije, jer predstoji veliki problem u odnosu prema Kosovu. Iako je to najavljivano još prije pet godina, pa zato i nije posebna novost, predsjednik Srbije je dan nakon posjete Briselu rekao da Evropske unija neće primiti Srbiju u svoje članstvo dok sa Kosovom ne potpiše međunarodno obavezujući pravi sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa. O takvoj vrsti sporazuma bilo je riječi u Briselu.

“Detalje još ne znamo, ali okvir je jasan. Dvije strane se moraju obavezati da neće blokirati jedna drugu na putu ka Evropskoj uniji. S obzirom na to da je Srbija mnogo bliže članstvu u Evropskoj uniji nego Kosovo, to prvenstveno znači da će Srbija morati da se obaveže da neće blokirati članstvo Kosova u Evropskoj uniji. Dakle, to je scenarij po kojem će Srbija ući u EU”, poručio je analitičar Bodo Weber.

Šefica diplomatije EU-a Federica Mogherini izjavila je da Srbija ostvaruje ekstremno dobar napredak na putu ka EU-u. Predsjednica Vlade našeg istočnog susjeda Ana Brnabić rekla je da je Srbija partner EU-a i kada su eurointegracije cijele regije u pitanju.

“Naša čvrsta i zajednička namjera jeste da ovo partnerstvo još više razvijamo i napravimo nepovratan napredak na put Srbije ka EU-u, kao i cijele regije. U ovom trenutku evropska perspektiva Srbije i regije ima jaču nego ikada podršku u EU-u”, poručila je Federica Mogherini, visoka predstavnica EU za vanjsku I sigunosnu politiku.

“Drugo je, razumije se, šta ćemo sa Kosovom I Metohijom to je ključno pitanja za nas. Poglavlje 35 se provalači i kroz druga pitanja neće biti zatvoreno do onoga što se naziva normalizacijom odnosa Beograda i Prištine kako mi kažemo ili kako oni kažu. To je težak pretežak zadatak”, poručio je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije.

Brnabić je dodala da je Srbija duboko i iskreno posvećena dijalogu sa Prištinom. Pozvala je sve učesnike društvenopolitičkog života Srbije da uzmu učešće u unutrašnjem dijalogu koji se u Srbiji vodi o Kosovu.