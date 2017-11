Proteklu sedmicu ispratile su brojne reakcije na presudu Ratku Mladiću.

Na redovnoj sesiji Kruga 99, također se govorilo na temu”Presuda Mladiću i mapiranje genocida”. Iznijeli su svoje stavove o presudi, ali i osnovne nedostatke. Kao jedan od osnovnih nedostaka navode izbacivanje svih čelnika iz Srbije iz presude udruženog zločinačkog poduhvata, a koji su se nalazili u optužnici, također navode i prvu tačku optužnice za genocid u šest ostalih općina, za koji se Ratko Mladić ne smatra krivim.

Autor Knjige ”Hiljade grobnica u Zapadnoj Bosni”, Jasmin Odobašić tvrdi kako je ova presuda već ranije viđena, u slučaju sa Radovanom Karadžićem. Za tačku optužnice po kojoj se Mladić ne smatra krivim ističe kako je pri utvrđivanju genocida bitno dokazati genocidnu namjeru, a ne broj ubijenih, što je u ovom slučaju bilo apsolutno dokazano.

”Haškom tribunalu, sudijama, istražiocima je naloženo da genocid može biti presuđen samo u Srebrenici i nigdje drugdje.

I sve se radilo u tom smjeru da se ne presudu na drugom mjestu, naravno to bi dokazalo odgovornost Srbije i ostalih”, kaže Odobašić.

Istaknuti američki profesor David Pettigrew o presudi Mladiću dijeli mišljenje sa većinom, da je pravda zadovoljena u određenoj mjeri, tvrđeći kako ostavštvina njegove genocidne namjere još traje u genocidnoj tvorevini RS.

”Priznanje RS na Daytonu nije ništa bilo manje od ”nagrade” za ”uspješan” genocid.

Presuda može biti prekretnica u svijesti da je RS bila od zločinačkog poduzetništva od samog početka i da njezin politički legitimitet treba dovesti u pitanje, što bi zahtjevalo ustavnu reformu usmjerenu na ponovno ujedinjene Bosne kao mulitulturalne demokratije”, istakao je Pettigrew.

Podrška Mladiću nakon presude nije izostala, u mnogim gradovima slavio se kao heroj.

Prije nekoliko dana je i na putu prema Palama osvanuo transparent ” Uzeli ste nam orla, ali ostalo je gnijezdo”.

”Nit’ je Mladić soko, orao, to su plemenite ptice, koje u sebi imaju sve dobro,kako god ih procjenjujete da je Mladić orao. On je jedna kukavica, mućak ljudski i jednostavno neće to Srbi shvatiti, jer nije prvi put da srpska strana slavi neke zločince koji to ne zaslužuju“, kategoričan je Odobašić.

U okviru rada Haškog suda ostala je još presuda šestorici čelnika nekadašnje Heceg Bosne. U jeku iščekivanja ove presude članovi Kruga 99 kažu kako očekuju rasplamsavanje propagandnog pritiska, pokušaj izjednačavanja zločina i skrivanja istine, te da će i ovaj put izostaviti se odgovornost susjedne države.

”U ovom trenutku ključna strepnja za žrtve je bojazan da će po uzoru iz ove presude kojom su Srbiju izbacili iz krivnje za udruženi zločinački poduhvat biti isto i u srijedu u presudi Prliću i ostalima i da će osuđujuća presuda biti bez pomena čelnika zapadnog susjeda tj. Hrvatske”, zaključuje Adil Kulenović, predsjednik Kruga 99.

Žalbu na prvostepenu presudu prema kojoj su tvrdeći nepravomćno osuđeni na ukupno 111 godina zatvora, uložili su tužiteljstvo i šestorica osuđenih. U srijedu 29. novembra u 10 sati ponovo će se naći u haškoj sudnici.