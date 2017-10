Pozicija gradonačelnika Mostara Ljube Bešlića neustavna je, ukazali su na to iz Mostarskog kruga. I pravni stručnjaci pojašnjavaju kako nije bilo osnova da se Bešliću produži mandat, nakon što je istekao mandat Gradskom vijeću, koje i bira gradonačelnika. Iz SDP BiH spremni su pokrenuti pitanje legitimiteta Ljube Bešlića pred Ustavnim sudom.

Predsjedništvo Udruženja građana “Mostarski krug” zatražilo je od predstavnika stranaka u Parlamentu Bosne i Hercegovine da podnesu Ustavnom sudu apelaciju za ocjenu ustavnosti pozicije gradonačelnika Mostara Ljube Bešlića. Reagovao je SDP.

„Povodom inicijative grupe građana za ocjenom ustavnosti pravnog statusa gradonačelnika Grada Mostara, Ljube Bešlića, SDP BiH danas je zvanično zatražio sve administrativne akte vezane za njegov pravni status, a koje su donijeli OHR i CIK od momenta prestanka mandata posljednjeg saziva Gradskog vijeća Grada Mostara do danas“, poručili su iz SDP.

Kada dobiju dokumentaciju, pravni eksperti ove stranke će razmotriti mogućnost pokretanja pitanja legitimiteta i pravnog statusa gradonačelnika Mostara pred Ustavnim sudom, navode iz SDP-a. A stručnjaci za ustavno pravo poručuju da je pozicija gradonačelnika ovog grada godinama neustavna i nezakonita.

„Gradskom vijeću prestao mandat, on produžio mandat, na osnovu čega? Mogao je jedino na osnovu nekog akta visokog predstavnika za koji ja ne znam da postoji. Prema tome, sve odluke koje je on donio poslije tog perioda kada mu je istekao mandat one su pravno nevaljale, dakle nisu zakonite, one su moguće i pravno ništavne“, istakao je Nurko Pobrić, stručnjak za ustavno pravo.

Pred Ustavnim ili redovnim sudom može se postaviti pitanje zakonitosti općih odluka Ljube Bešlića, ili pojedinačnih akata i rješenja na koja je stavio svoj potpis. Takvi akti se nazivaju nepostojećim aktima, pojašnjava Pobrić.

„Ili u francuskoj teoriji to nazivaju aktima uzurpatora, dakle onoga koji nema nikakva ovlaštenja, ne samo ovlaštenja koja je imao ranije pa su mu ta ovlaštenja istekla s obzirom na mandat, nego apsolutno nema nikakva ovlaštenja, a donio je neki akt koji obavezuje nekog trećeg recimo da plati neki iznos takse, poreza.”

Postoji još jedna odluka koja je neustavna, a tiče se Mostara.

„Što je opet federalni Parlament, po mom sudu, ušao u jednu neustavnu proceduru, da ovlašćuje gradonačelnika Mostara zajedno sa ovim šefom odjela za finansije, gradonačelniku istekao mandat vjerovatno je i ovom istekao mandat, da oni donose budžet Grada Mostara za dvije godine ove zadnje ili tri“, stava je Pobrić.

Naravno da onima koji su donijeli ovakvu odluku nije u interesu da se ona ospori. Dok je tako budžetske pare se, pred očima cijele javnosti i međunarodne zajednice, nastavljaju dijeliti potpuno netransparentno.