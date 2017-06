Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić, za koga više nije jasno ni koga predstavlja, jer je već pet godina na čelu grada bez na izborima izražene podrške građana, pokazao je još jednom ne dvostruke, već trostruke aršine. Prvo je istakao da nema potreba za zabranom koncerta podrške haškim optuženicima, a onda je zabranio najavljene proteste građana protiv održavanja koncerta.

Treći aršin Ljube Bešlića jeste poziv Kantonalnog odbor HDZ-a HNK, kome je Bešlić na čelu, da se na koncert podrške haškim optuženicima dođe u što većem broju. A koncert bivšim dužnosnicima paradržave Herceg – Bosne, prvostepeno osuđenim na 111 godina, koji je podržao HNS, osudila je kompletna antifašistička Evropa i svijet, sve organizacije međunarodne zajednice…

Iz Delegacije EU poručili su za portal Vijesti.ba da svi politički akteri i javne ličnosti u BiH imaju odgovornost da procijene događanja iz ratnog perioda, u interesu istine, pomirenja i mirne budućnosti.

“Poštivanje vladavine prava u BiH je prioritet Evropske unije, kao što je i podrška EU važnom radu koji je poduzeo Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju od svog osnivanja. Svi politički akteri i javne ličnosti u BiH imaju odgovornost da iskreno procijene događanja iz ratnog perioda, u interesu istine, pomirenja i mirne budućnosti”, poručili su iz Delegacije EU.

Portalu Vijesti.ba reagiranje je poslala i Evropska komisija.

“Organizovanje događaja u cilju podrške presuđenim ratnim zločincima nije u skladu sa vrijednostima na kojima se temelji EU, kao što su vladavina prava i pravda. Poštovanje vladavine prava u BiH prioritet je EU, a Unija podržava važan rad Međunarodnog suda pravde”, navode iz EK.

Iz OHR-a su pozvali institucije u BiH da djeluju u pravcu pomirenja, te da pokažu istinsku opredijeljenost ka evropskim vrijednostima.

“Niko ne bi trebao činiti bilo šta, u Mostaru ili bilo gdje drugdje, što će imati za posljedicu produbljivanje podjela ili dizanje tenzija”, dodali su iz OHR.

Šef Misije OSCE-a u BiH naveo je da bilo kakav korak kada su glavna tema ratni zločinci, te nacionalistička prošlost, ne ide u korist razvoja i stabilnosti BiH.

“Misija OSCE-a u BiH je javno već javno rekla da nema opravdanja za veličanje osuđenih ratnih zločinaca u javnom životu. Potvrditi da jedna stranka ili političak brani svoje silnije od nekih drugih, to je veoma često predmet za političke poene. No, to nije dopustivo”, poručio je Jonathan Moore, šef Misije OSCE u BiH.

Ambasada SAD u BiH je poručila da BiH treba političare koji promovišu toleranciju i poštovanje prema žrtvama, umjesto da rade na erodiranju bitnih demokratskih vrijednosti.

Austrijski ambasador Martin Pammer je naveo da posebne dobrodošlice, odavanje počasti i slavljenje osuđenih ratnih zločinaca, sa bilo koje strane, je potrebno osuditi, jer takve aktivnosti mogu predstavljati nezakonite postupke.

“Jasno i bez presedana treba osuditi i politički angažman pojedinaca na podršci ili saglasnosti sa takvom ideologijom koja u pozadini ima ratni zločin, terorizam i religijski fanatizam, bez obzira na kojoj strani” istakao je Pammer.

Pošto se HNS deklarisao kao nosilac evropske kulture i puta BiH u Evropu, onda ispada da je sve što oni rade evropski put i da to tako treba, istakao je u intervjuu za Vijesti.ba predsjednik Jevrejske zajednice u BiH Jakob Finci.

“Ako Hrvati kažu da je to evropski put, onda neka znamo šta je evropski put. Ostavlja jako gorak ukus u ustima kada vidite šta se radi u gradu kao što je Mostar, u kojem već osam godina nije bilo izbora i de facto vlada bezvlašće”, rekao je Finci.

Biti pokrovitelj koncerta haškim osuđenicima samo je sol na nezacijeljene rane bh. društva, kojem takvi političari ne daju da ozdravi, poručio je u intervjuu za Vijesti.ba zastupnik SPD-a u njemačkom Parlamentu Josip Juratović.

“Organizirati ovakvu manifestaciju u podijeljenom gradu znači vraćati bh. društvo unatrag. Ovim potezom se samo stvaraju i produbljuju podjele, pojačava netrpeljivost i tenzije među narodima, što nema veze sa promicanjem europskih vrijednosti. EU ovakve koncerte na svom tlu ne dozvoljava”, kaže Juratović.

Smatra Juratović da se prvenstveno žele učvrstiti političke pozicije nacionalističkih lidera. Zaključio je Juratović da ovakve manifestacije šalju poruku da bh. politika nema i ne želi europsku viziju, nego samo svoje nacionalističke torove drži u prošlosti, te da se radi o očajničkom pokušaju održavanja, jer su političari svjesni su da njihovo vrijeme ističe i da nadolaze nove struje.

Zahtjeve na komentar o održavanju koncerta podrške uputili smo i kabinetima hrvatskog premijera i predsjednice, te na adresu slovačkom ministra vanjskih poslova Miroslava Lajčaka. Odgovore nismo dobili.