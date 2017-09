Bilo koji scenario, koji će dovesti demokratsku i vlast opredjeljenu za razvoj Republike Srpske za mene je prihvatljiv, poručio je to ministar sigurnosti Dragan Mektić. Opozicija u RS morala je nešto napraviti da zaustavi totalno bezakonje, kaže. Dodaje, ministar republičkog MUP-a Dragan Lukač, nema zakonsko pravo da šalje policiju u NSRS.

NSRS ne raspravlja o revizorskom izveštaju o stanju budžeta tog entiteta, ne objavljuju usvojene skupštine odluke i ne odgovara se na poslanička pitanja po deset mjeseci, ističe Mektić. Zbog toga je opozicija pokazala jednu vrstu bunta, nakon čega su, dodaje, počele optužbe da je riječ o puču, i makedonskom scenariju.

„Po čemu je sporan ‘makedonski scenario’. Ja sam za taj scenario u RS, sjedio sam 2 dana sa Zoranom Zaevom, makedonski scenario je da su bili parlamentarni izbori u Makedoniji, da je on kao šef partije koja je pobijedila na tim izborimaobezbijedio tu parlamentarnu većinu i ponudili predsjedniku republike mandatara. I predsjednik nije htio da imenuje mandatara i onda se dogodio narod. Je li scenario ako se dogodi narod?“, kaže Dragan Mektić.

Dodaje da je u makedonskom scenariju pobijedila demokratija. Upozorava kako je dovođenje policije u Parlament, po naredbi ministra unutrašnjih poslova, Dragana Lukača, direktan udar na Ustav i demokratiju.

„On kao ministar određuje kako će biti kako će se ponašati opozicija. Ako opozicija neće da se ponaša u skladu sa poslovnikom o radu NSRS on dovede 150 policajaca, jer će policija sa dugim cijevima uređivati odnose između pozicije i opozicije. To je neviđena bruka, to je silovanje ustava RS, sirovanje parlamentarizma u RS“, navodi Mektić.

Na izjavu Lukača, da, kao što američka vlada ne progovora s teroristima, ni on ne progovara s dezerterima, misleći pri tome na lidera SDS-a Vukotu Govedaricu, Mektić je odgovorio da bi Lukač trebao da pita svog šefa gdje je bio tokom rata. Osim toga, svoje ratovanje Lukač je dobro naplatio.

„Znam ja dobro šta si ti stvarao, gdje si bio kako si ratovao i nije sporno, ali nisi samo ti. Plus, on je jedini ministar koji je tri puta tužio svoju vlastitu državu da mu nadoknadi materijalno za to što je ratovao i za to dobio 40 hiljada KM. Ja sam borac prve kategorije, ratni komandant, sve vrijeme proveo u stvaranju RS, ne pada mi na pamet ni za kakve pare da tužim RS da mi namiruje“, kaže Mektić.

Neosnovanom smatra izjavu premijerke Željke Cvijanović da je RS regionalni lider u privrednom rastu. Dodaje, izmjene Zakona o akcizama neće proći u državnom parlamentu sve dok taj novac bude planiran za krpljenje budžetskih rupa u RS-u.

„Mi ćemo sve svoje naredne korake preduzimati, u skladu sa zakonom, ustavom, ali da če biti ovako kao što je do sad bilo gotovo je. Nikad više ovako neće biti, ne možete silovati i zloupotrebljavati na takav način skupštinu“, kaže Mektić.

Predsjednik RS Milorad Dodik, u nedostatku projekata u tom entitetu, otvara puteve po južnoj Srbiji, dok sve više mladih ljudi napušta RS, dodao je Mektić. Zbog čega smatra da pitanje prodaje interesa RS u Sarajevu treba postaviti lideru SNSD-a.