Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić rekao je za Vijesti.ba da se ne osjeća ni najmanje odgovornim za napad na automobil poslanika SNSD-a Staše Košarca.

Ne želim da demantujem, jer nemam šta. Ne interesuje me ni Košarac ni njegov privatni život, niti želim da se miješam u tu priču, poručio je Mektić.

“Ne osjećam se ni najmanje odgovornim. Naravno da ne stojim iza tog napada, ali stojim iza svake svoje riječi i ponovo ću reći sve ono što sam rekao u političkom smislu. Pretpostavljam da i on stoji iza svake političke izjave koju je rekao za mene”, istakao je ministar Mektić, komentarišući navode SNSD-ovog poslanika Košarca, nakon što mu je sinoć kamenovan automobil, da nije zaboravio posljednju izjavu ministra Mektića koji je pomnjao njegovu porodicu i “upravo ovaj automobil”.

Košarac je takođe kazao da bi njegovi politički neistomišljenici upravo i zbog ovakvih dešavanja morali da vode računa da prilikom obraćanja javnosti, ne bi trebalo da spominju nečiji privatni život i porodicu.

“Ako je iko javnim govorom provocirao i pozivao na nečiji javni linč, onda je to radio Staša Košarac, govoreći o izdajnicima, prodanim dušama, Bakirovim ministrima, izdaji RS… Čini mi se da je on, od svih političara, to najviše radio i time pozivao na javni linč. Sada, kada se na neki način nešto njemu dogodilo, onda plače, kuka i zapomaže, poziva se na privatnost. Nema privatnosti, jer je on, kao i ja, javna ličnost i nemamo privatnost koju imaju obični građani”, odgovorio je Mektić.

On je izrazio sumnju da su razlozi napada na automobil SNSD-ovog poslanika uopšte političke prirode, jer raspolaže informacijama da se radi o “raščišćavanju privatnih računa”, a da Košarac najbolje zna o kome je riječ.

“Dakle, mislim da napad nema veze sa njegovim političkim djelovanjem. Ne vidim po čemu je to on toliko značajna politička ličnost da bi to njemu neko učinio. Stotine je poslanika na različitim nivoima vlasti, a sada je njega neko izabrao kao neku političku facu… Ne vjerujem u tu priču”, poručio je Mektić u izjavi za Vijesti.ba.

On je takođe naglasio da svaki političar treba dobro razmisliti o tome kakvu politiku vodi i šta u političkom smislu radi onog momenta kada vlastiti narod na njega digne ruke.

Na naš upit da li se osjeća prozvanim kao odgovoran za kamenovanje amutomobila, budući da je jedino njega Košarac javno pomenuo, ministar Mektić je kategoričan:

“On lupa nebuloze, kao što to inače radi. U kontekstu njegovog političkog kontinuiteta je da pokušava omalovažavati i degradirati razne ljude. Ne osjećam se ni najmanje odgovornim, stojim iza svake svoje rijeći i ponovo ću reći sve ono što sam rekao”.