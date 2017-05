Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH, podnio je ostavku na članstvo u Opštinskom odboru SDS u Prnjavoru. Iz prnjavorskog SDS-a to demantuju. Sasvim je jasno da se SDS suočava s ozbiljnim problemima. Neki članovi napuštaju stranku, a neki otvoreno izražavaju svoje nezadovoljstvo.

Dragan Mektić je odbio da bude član u bilo kojem stranačkom organu SDS-a . Kako je sam rekao ne želi biti dio odbora u kojem su tajkuni i ratni profiteri. Ovakav potez naslutio je gostujući u dnevniku TV1. Tvrdi da on smeta baš takvim ljudima, tajkunima, karijeristima

„Da budem iskren, ne znam šta ko konkretno misli u svojoj glavi, ali sam sklon takvom mišljenju i razmišljanju, neki su se čak javno eksponirali, neki su lobirali. To se dešava kod jednog broja ljudi karijerista, opterećenih strahom za vlastitu karijeru, boje se da bi mogli biti ugroženi „, rekao je Mektić gostujući u Dnevniku TV1

Na pitanje koji su to tajkuni za koje smatra da ne trebaju biti u SDS-u, odgovorio je da je jedan od njih Miladin Stanić, poslanik u Narodnoj skupštini RS.

„Stanić se u toku rata enormno obogatio na ratnom profiterstvu, švercu i privatizacijama. Kada sam čuo da će on biti kandidat za Glavni odbor SDS-a, odmah sam dao ostavke na sve stranačke funkcije, jer ja ne želim raditi sa takvim ljudima “, rekao je Mektić

Predsjednik Opštinskog odbora SDS-a Prnjavor Nemanja Vasić nije želio da komentariše ostavku ministra Dragana Mektića jer za nju nije ni čuo niti je ista pismeno dostavljena.

„Procedura kod davanja ostavke u članstvu Glavnog odbora je da se ona dostavi pismeno. On to nije uradio. Dakle ja nisam siguran da je on to uradio i da je sjednica opštinskog odbora stranke mogla biti motiv za to. Čovjek će biti član Glavnog odbora i to nije nikakav problem“, kaže Vasić

A da u SDS-u ne cvjetaju ruže sasvim je jasno. Iz po­sla­ni­čkog klu­ba SDS-a u Na­ro­dnoj skup­šti­ni RS, pri­je de­se­tak da­na, is­tu­pi­la je Si­mu­na Žaku­la,. Svoje nezadovoljtvo nekoliko puta iznosila je i Sonja Karadzić. Prema najavama iz SDS-a, dva poslanika će napustiti ovu stranku.

Klub je prošao kroz jedan prilično turbulentan period, kroz koji su ljudi koji su birani i predloženi kako kandidati SDS-a na najodgovornije pozicije i obećanja koja su dali svojim biračima iznevjerili zato što su naprasno zbog svojih ličnih interesa promjenili dres,rekao je Marinko Božović

Kako sada stvari stoje, informacije kažu da je SDS podijeljen u tri tabora. Naj­ja­ču stru­ju, navodno, pre­dvo­de Mi­ćo Mi­ćić, Dar­ko Ba­balj i Ognjen Ta­dić. Druga struja je Mirko Šarović i Dragan Mektić, a treća Vukota Govedarica. Jedna od teorija je da cjelokupnu politiku iz sjene vodi Mladen Bosić. Bilo kako bilo, SDS kao najveća opoziciona partija, koja se nalazi u procesu unutrašnje konsolidacije je postala najpogodnije tlo za pokušaje kupovine kadra.