Za oko 1000 ljudi koji su iz BiH registrovani za glasanje za predsjednika Srbije, otvorena su danas biračka mjesta u Ambasadi Srbije u Sarajevu i u Generalnom konzulatu Srbije u Banjaluci.

Glasao je i predsjednik manjeg bh. entiteta Milorad Dodik koji je izrazio nadu da će Srbija i u narednom periodu ići putem stabilnosti i pomirenja.

Prvi put, otkako ima srbijansko državljanstvo, na izborima za predsjednika Srbije glasao je u Banjaluci Milorad Dodik. Kaže, to je njegovo zakonsko pravo i nada se da će njegov glas pomoći da Srbija nastavi ići putem razvoja i stabilnosti.

Milorad Dodik, predsjednik RS: “Da Srbija bude jedna od najvažnijih zemalja regiona u pogledu stabilizacije i mira. Želim svim građanima Srbije i svim Srbima širom svijeta sve najbolje. Mislim da je ovo način na koji Srbija pokazuje svoje demokratsko lice.”

Istakao je da je interes za glasanje u Banjaluci bio veliki.

Milorad Dodik, predsjednik RS: “Način izbora koji je upravo i ovdje obezbjeđen u Banja Luci govori o velikom interesu ljudi u Banja Luci da se uključe i da iskoriste svoje aktivno i pasivno biračko pravo.”

Registrovani birači glasali su danas i u Sarajevu. Među njima, i ambasador Srbije u BiH Stanimir Vukičević koji je također istakao da će Srbija, bez obzira ko pobjedi, nastaviti gajiti politiku pomirenja i stabilizacije regiona.

Stanimir Vukićević, ambasador Srbije u BiH: ” Srbija neće odustajati od ove politike koju je do sada imala, a to je politika potenciranja regionalne stabilnosti, pomirenja u regionu, jedne regionalne saradnje. Građenja infrastrukturnih projekata koji povezuju sve zemlje regiona, građanje dobrosusjedskih odnosa i rješavanje svega onoga što bi moglo da nas udalji jednim dijalogom i razgovorom.”

Upravo ta politika, politika koju je gajio predsjednički kandidat Aleksandar Vučić u dosadašnjoj ulozi premijera, dobra je za Bosnu i Hercegovinu. Domaći intelektualci smatraju da inicijative koje je Vučić do sada inicirao pokazuju njegovo opredjeljenje za drugačiju, umjesto veliku Srbiju.

Adil Kulenović, predsjednik Kruga 99: “Premijer Vučić, ukoliko bude izabran, mogao bi se pozitivno odraziti na stanje u regiji iz razloga što imam utisak da budući predsjednik Vučić je osoba koja ima ambicije da Srbiju ipak situira u evropski kontekst , a to znači na neki način i cijelu regiju. ”

Za glasanje na srbijanskim Predsjedničkim izborima u BiH je registrovano oko 1000 birača, od čega su u Sarajevu registrovana 154, a u Banjoj Luci između 700 i 800 birača. Osim Dodika, u Banjaluci su danas glasali i njegov prethodnik Rajko Kuzmanović, te potpredsjednik Narodne Skupštine Nenad Stevandić.