Iako je danas održana sjednica Vijeća ministara, set izmjena zakona o akcizama nije bio na dnevnom redu. To se moglo i očekivati, jer je Uprava za indirektno oporezivanje dostavila tekst identičan onome koji je već četiri puta odbijen u Parlamentu. Istovremeno, u Vijeće ministara stiglo je pismo komesara Johanesa Hana koji je upozorio na moguće posljedice neusvajanja izmjena zakona. Novi rok je početak novembra.

Komesar Han u pismu još jednom naglašava važnost usvajanja zakona o akcizama, uz prethodnu vrlo pozitivnu ocjenu činjenice da je BiH ipak pristupila Transportnoj zajednici. Rok za usvajanje zakona u parlamentu prolongira do novembra, a ako zakon ni do tada ne bude usvojen, Evropska komisija i EBRD – navodi Han, moraće preusmjeriti odobrena sredstva za projekte u okviru Sporazuma o transportnoj zajednici susjednim zemljama. Zvizdić ističe kako se to ne bi smjelo desiti.

– Biće nam kasno da se bavimo posljedicama. Ja pozivam da preventivno djelujemo, da znamo da nam je novac za Gradišku osiguran, da se nastavi most u Svilaju, da se realiziraju ova tri projekta, tri dionice autoputa od kojih su dvije u Federaciji, jedna u RS, da se dobiju sredstva za proširenje terminala u Brčkom i da konačno dobijemo i druga sredstva od fondova koji će biti otvoreni, poručuje Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara BiH.

Bez novih akciza neće biti moguće pokrenuti novi investicioni ciklus i izgradnju puteva i autoputeva – ponavlja Zvizdić. No, usvajanje seta izmjena zakona nije izvjesno, jer je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, glasovima kadrova SNSD-a i HDZ-a, ponovo uputio verziju zakona koja je četiri puta odbijena u parlamentu. Vlasti Republike Srpske insistiraju da akcize idu direktno u budžet, u čemu imaju i podršku HDZ-a. Predsjedavajući Vijeća ministara podsjeća da je razgovarao sa skoro svim zastupnicima i klubovima te da ne zna nikoga ko je spreman da glasa za isti tekst zakona.

Traže se samo dvije stvari. Da se tačno zna da taj novac, 10 feninga ide za izgradnju autoputeva i pet novih feninga za izgradnju puteva, a ne da tih 15 feninga budu u općim akcizama koje idu u opću budžetsku potrošnju, nego da to ide za nove cestarine, odnosno putarine, poručuje Zvizdić.

– Jedna nezaslužena pažnja jeste otišla na ovo pitanje. Istovremeno, moram reći lično, vjerujte meni je drago da za promjenu pričamo o ekonomskim pitanjima, rekao je Lars Gunar Wigemark, šef delegacije EU u BiH.

Za usvajanje seta izmjena zakona o akcizama potrebne su 22 ruke u Zastupničkom domu, kojih za sada nema. Novi rok za usvajanje zakona je početak idućeg mjeseca.