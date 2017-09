Novoizabrani mitropolit dabrobosanski Hrizostom svečano je danas ustoličen i uveden u tron u Sabornom hramu u Sarajevu. Ustoličenje 61. mitropolita u Sarajevu ocijenjeno je kao veoma važan događaj za našu zemlju.

Ceremoniji ustoličenja prethodila je Sveta arhijerejska liturgija, koju je služio patrijarh srpski Irinej. Hrizostom je 61. mitropolit Mitropolije dabrobosanske od njenog osnivanja.

“Mi se nadamo, vi ste rođeni u ovom kraju, bili ste episkop u sličnim sredinama, ostavljali ste svuda lijepo ime, pa se nadamo da ćete to ime i to držanje nastaviti i ovdje. To je jedini put spasonosni i za nas, i za našu braću RK crkve i za braću muslimane, drugog puta nema. Drugi svaki put donosi zlo”, rekao je patrijarh Irinej.

Mitropolit Hrizostom rekao je kako s optimizmom preuzima upravljanje Mitropolijom, poručivši kako će se truditi da opravda povjerenje svih. Ova mitropolija, dodao je, kroz stoljeća je prolazila kroz periode procvata, napretka ali i stradanja, a osim srpskog stradali su i ostali narodi na ovim prostorima.

“Umjesto neprestanog vraćanja u tragične prošlosti i prebivanja u njima, tražimo i apelujemo da krenemo sa programom istine i pomirenja”, rekao je mitropolit Hrizostom.

Samo istina, poručio je, sve narode će oslobiti od trauma i pomiriti ih međusobno.

“Neka nam ljubav prema drugima, poštovanje i uvažavanje drugih i različitih budu pokretačka i djelotvnorna snaga kako u Sarajevu tako i u cijeloj Bosni i Hercegovini”, dodao je.

Svečanoj liturgiji prisustvovale su brojne zvanice i vjernici.

“Bilo je na neki način malo pusto što dvije godine nismo imali mitropolita sa stalnim mjestom boravka u Sarajevu. Naravno, ovo će puno pomoći i boljem radu MRV koje je ove godine obilježilo 20 godina rada, a kojim u ovom periodu upravo predsjedava SPC”, kazao je predsjednik Jevrejske zajednice u BiH Jakob Finci.

“Ova zemlja doista treba nadu, odgovornost vjerskih zajednica je doista velika i vjerujemo da će svi vjerski dostojanstvenici dati svoga doprinosa da ova zemlja ide koracima mira, koracima pomirenja, koracima izgradnje života i napretka. To zaslužuju svi građani ove zemlje, ova zemlja i njeni ljudi imaju kapacitet za to”, istakao je Salem ef Dedović, muftija mostarski i izaslanik reisul-uleme IZ BiH.

“U tom miru da svi imamo ista prava, a to znači da ćemo morati svi zajedno da učinimo da se sva ona imovina koja je nekada oduzeta SPC-u ovdje u Sarajevu vrati”, dodao je Vukota Govedarica, predsjednik SDS-a.

“Ja se nadam da će ovo biti novi početak, da će ovo biti putokaz svim ljudima dobre volje kako i na koji način da gradimo zajedništvo ovdje u Sarajevu, ovdje u BiH i prije svega među srpskim narodom”, kazao je Nedeljko Čubrilović, predsjednik NSRS.

I sarajevski Srbi imaju velika očekivanja od novog mitropolita.

Mitropolit Hrizostom rođen je 1952. godine u Bosanskom Petrovcu. Školovao se i stasavao u Bosanskoj Krajini, Dalmaciji i svijetu. Na čelu eparhije bihaćko-petrovačke bio je 22 godine. Od 2013. episkog zvorničko-tuzlanski do maja ove godine kada je imenovan za novog mitropolita dabrobosankog.