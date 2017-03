Šestorica bivših vojnih i političkih čelnika tzv. “Herceg-Bosne” na čelu s Jadrankom Prlićem, pokušava dokazati da udruženog zločinačkog poduhvata nije bilo. Tužilaštvo insistira na činjenicama o učešću Hrvatske u ratu u BiH utvrđenim upravo govorima predsjednika Hrvatske Franje Tuđmana.

HVO je iskoristio Vens-Ovenov plan da sprovede plan etničkog čišćenja Bosnjaka iz opština koje je smatrao hrvatskim. O učešću optuženih, govore brojni dokumenti, među kojima je posebno ukazano na izjave tadašnjeg hrvatskog predsjednikaTuđmana

Moramo se organizovati da odbranimo linije Herceg-Bosne, teritorije, Travnika, Viteza, Busovače. Sve snage preraspodjeliti prema Kiseljaku, pročitala je tužiteljica transkript Tuđmanove izjave

Odbrana insistira na činjenici da ne postoji udruženi zločinački poduhvat.

Tužilaštvo je jučer i danas pokušalo dokazati da je Prlić lično potpisao dokument o osnivanju zatvora Gabela u kojem je 1993. zatvoreno više hiljada Bošnjaka. Jedan od zatvorenih bio je i Ramiz Tiro. 202. dana je proveo u logoru, prvo u Dretelju a zatim u Heliodrom

“Sjećanje na riječ rashod, to znači kad nas neka bojna zaduži npr 60, vrati pedeset rashod deset. Taj rashod mi je stalno u glavi to su poginuli, ranjeni i nestali”…Ja hoću da se dokaže istina, visina kazne me ne interesuje”, rekao je bivši logoraš Ramiz Tiro

Pravosnažna presuda u ovom, jednom od najvažnijih slučajeva Tribunala, očekuje se u novembru ove godine.

Upravo zbog toga što je ovo jedini postupak pred haškim tribunalom koji se bavio rukovodnim pozicijama u Herceg Bosni. Posebno sa političkog aspekta će biti značajno postojanje UZP, učešće Tuđmana, to mijenja karakter rata u konačnici, poručio je Denis Dzidić, novinar BIRN-a

Odbrane bosanskohercegovačkih Hrvata traže da se zbog pogrešnih zaključaka u presudi o postojanju udruženog zločinačkog pothvata i sudjelovanja šestorice u tom pothvatu, njihovi branjenici oslobode ili da se predmet vrati na ponovno suđenje. Tužiteljstvo traži još veće kazne.