Kako su i najavili, Narodni demokratski pokret danas je podnio krivične prijave državnom Tužilaštvu protiv Sakiba Softića i Bakira Izetbegovića. Tvrde da su počinili krivična djela lažno predstavljanje i zloupotreba položaja, prilikom predaje zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije. Savez za promjene ovo je nazvao politikom inata, a SDP veleizdajom.

NDP u krivičnoj prijavi Softića, označava kao navodnog agenta. Navode da se Softić lažno predstavljao kao agent, a za ovo krivično djelo predviđena je novčana kazna ili kazna zatvora do jedne godine. Čavić tvrdi da se, nakon ovoga, može otvoriti dovesti u pitanje validnost presude iz 2007. godine. Naime, ni 2002. godine, kaže Čavič, odluka Predsjedništva o imenovanju Sakiba Softića nije objavljena u Službenom glasniku BiH.

“I istovremeno da kroz ovaj postupak otvorimo pitanje potpune nelegalnosti Sakiba Softića ne sada kad je to definisano odbijanjem registrata suda u Hagu, 41 nego i iz 2002. do 2007 godinedo pravnosnažnosti presude suda u Hagu, jer je i u tom periodu on predstavljao BiH na nezakonit način”, kaže Dragan Čavić.

U drugoj prijavi, protiv Bakira Izetbegovića, navode da je počinio krivično djelo zloupotrebe službenog položaja. A za ovo krivično djelo predviđena je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.

“Gospodin Izetbegović je zloupotrijebio položaj okupljajući neformalnu grupaciju i podstrekavajući i podržavajući Sakiba Softića da pokrene ovaj postupak”, navodi Čavić.

Krivične prijave podnijeli su, kaže, jer žele da zaštite ustavnopravni poredak BiH. Oglasio se i predsjednik SDP-a, Nermin Nikšić, poručivši da niko ne treba biti iznad zakona.U Vijećnici su ih uvjeravali kako Softić ima legitimitet, a 9 mjeseci je sakrivao odluku Suda u Hagu koji to demantuje.

“Ja mislim da za to treba da, prije svega, nose političku i moralnu odgovornost, jer su doveli prije svega te žrtva u zabludu i praktično onemogućili da se više ikad u okviru pravnih institucija međunarodnog tribunala na ovu temu razgovara. Zašto su to uradili to je pitanje za njih”, kaže Nikšić.

Interesi žrtava podređeni su uskostranačkim interesima kaže Nikšić i dodaje kako su ih u Vijećnici uvjeravali da postoje i novi dokazi. Nakon toga se ispostavilo da su se oslanjali na dokaze iz suđenja Ratku Mladiću, koje je završeno prije 3 godine. A znali su, i svi mediji su na to upozoravali, da se zahtjev za reviziju mora uputiti 6 mjeseci nakon otkrića novih dokaza.

“Ja mislim da je ovo izdaja. Veleizdaja države i interesa BiH i tih ljudi. 12 – 14:59 Šta dalje možete pričati i o čemu dalje možete pričati, dogovarati, kad je čovjek takvu stvar zloupotrijebio i slagao. Ja ne vidim više nikakve mogućnosti da se oko nečega dogovaramo”, smatra Nikšić.

Zahtjev je odbačen bez razmatranja, jer ga nije podnijela država BiH. Softić je izjavio kako obavještenje Suda da nije agent od prošle godine nije utemeljeno na statutu Suda. Ali, nije smatrao da je to konačan stav ove institucije.