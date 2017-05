Informacije koje su se pojavile o 300 otpuštenih radnika u Konzumu i Velpru, kažu u sindikatu, nisu tačne. Također, nisu istinita ni predviđanja da će do kraja godine bez posla ostati još 500 radnika.

Osim toga, Sindikat je već zatražio od federalne vlade i udruženja poslodavaca da osiguraju prelazna rješenja, ako bude otpuštanja radnika.

Konzum i Velpro prošle godine u maju zapošljavali su oko 4200 radnika. Broj radnika sada, je isti, kaže Mersiha Beširović.

“S obzirom na to da je broj otpuštenih radnika onaj koji smo mi već iznijeli u javnost, u pitanju su vjerovatno ugovori na određeno vrijeme. Najčešće se tako dešava, ne samo u Konzumu, nego u svim trgovinama, kada je sezona za Božić i Novu godinu pojavi se potreba za dodatnim radnicima, oni se angažuju na određeno vrijeme, prestankom te potrebe prestaje i njihov ugovor”, kaže Mersiha Beširović – predsjednica Sindikata radnika trgovine BiH.

Povjerenik za Agrokor, Anto Ramljak, kada je bio u našoj zemlji na sastanku, istakao je kako će vjerovatno biti smanjen broj radnih mjesta u ovim lancima, ali ne masovnim otpuštanjima.

“I da to neće preći iznos od 10 posto. To su informacije, ja ih prenosim kako smo ih dobili od gospodina Ramljaka i da će se to desiti u jednom dužem kontinuitetu u kojem će osnova biti i prirodno osipanje radne snage”, navodi ministar vanjske trgovine i ekonomsih odnosa BIH Mirko Šarović.

Osim toga, ako se ne riješi pitanje dobavljača, cijeli sistem Agrokora je u opasnosti, ne samo kompanije iz BiH, kaže Šarović. Očekuju da će se obaveze prema dobavljačima snižavati, a da se neće ići u proces pretvaranja njihovih obaveza u kapital.

“Već da će se riješiti dosadašnja dugovanja i kontinuitet u snabdijevanju, ali i servisiranju njihovih trenutnih obaveza. Da li će to biti u stanju da urade kompanije Agrokora, odnosno Konzum i Velpro, to je sada na menadžmentu Konzuma”, kaže Šarović.

U toku je formiranje tima na državnom nivou, u kojem će biti i predstavnici entiteta, ali i sindikata radnika. Tako je danas u federalnoj vladi održan sastanak, na kojem su bili i predstavnici Konzuma. Oni su iznijeli svoje planove i očekivanja, kaže Beširovićeva.

“Mislim da je sada najvažnije osigurati nastavak prometa. Sve što se dešavalo kroz medije direktno je uticalo na pad prometa, a ako ćemo gledti na radna mjesta, što je nama najvažnije, ona su direktno vezana za promet”, navodi ona.

Ne možemo očekivati da neće biti posljedica, kaže predsjednica sindikata. Ističe i da su tražili na sastanku da se osigura udomljavanje radnika koji možda ostanu bez posla u Konzumu. Najvažnije je da se osigura nastavak njihovog rada, a naziv firme u kojoj će raditi je manje bitan, zaključila je Beširevićeva.