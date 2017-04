Izborni zakon dugo je jedna od najaktuelnijih političkih tema u zemlji, međutim nema naznaka da bi uskoro mogla dobiti svoj pozitivan ishod.

HDZ BiH najavio je da će u Parlament uputiti svoj prijedlog zakon i to po hitnoj proceduri. Već sada je izvjesno da neće dobiti podršku SDA, a sigurno ne i dijela opozicije.

Očekuje se da će uoči sjednice Doma naroda 4. maja biti zatraženo da se izmjene i dopune Izbornog zakona, koje su u parlament uputili delegati hrvatskog naroda, razmatra po hitnoj proceduri. Za SDA hitna procedura nije prihvatljiva.

„Malo je čini mi se neobično da tako važni zakoni stavljaju se u hitnu proceduru i pogotovo da se u ovako kratkom roku pokušavaju na sam dan održavanja sjednice staviti u proceduru. To je malo zbunjujuće i neobično i ne znam zašto to Klub Hrvata u Domu naroda radi na ovakav način, ali evo još uvijek je to samo najava. Ne znam da li će gospodin Čolak tražiti na kolegiju da se to po hitnom postupku taj dan razmatra“, smatra Safet Softić, potpredsjednik SDA i dopredsjedavajući Doma naroda PBiH.

Predloženim izmjenama reguliše se izbor članova Predsjedništva BiH, implementira odluka Ustavnog suda o izboru delegata u Dom naroda Federacije kao i odluka Ustavnog suda u vezi izbora u Mostaru.

Prema prijedlogu, u Federaciji bi se formirala tri “ad hok” izborna područja, A – u kojem su osnovne izborne jedinice sa više od dvije trećine bošnjačkog naroda, B – u kojem živi dvije trećine Hrvata i C – ostale izborne jedinice. Bošnjački član Predsjedništva bio bi kandidat sa najviše glasova među bošnjačkim kandidatima, uz uslov da je u području koje se sastoji od izbornih područja A i C osvojio veći broj glasova nego u području koje se sastoji od izbornih područja A i C. Član Predsjedništva iz reda Hrvata bio bi kandidat koji je među hrvatskim kandidatima osvojio najviše glasova u područjima B i C nego u području koje se sastoji od jedinica A i C.

Dopredsjednica HDZ-a Borjana Krišto upozorila je da bi neusvajanje izmjena Izbornog zakona moglo dovesti u pitanje održavanje općih izbora 2018. godine.

„Predložili smo nešto što je u ovom trenutku neophodno kako ne bismo došli u situaciju da izbori 2018. godine dođu u pitanje, s obzirom da imamo obavezu da implementiramo odluku Ustavnog suda za grad Mostar, ali i nedavnu odluku za izbor delegata“, rekla je Borjana Krišto, zamjenica predsjednika HDZ BiH.

U SDA se ne žele očitovati ni o sadržaju prijedloga, dok stav ne zauzme Klub Bošnjaka.

„Ne bih mogao da bez održane sjednice Kluba Bošnjaka o sadržaju bilo šta kazati ali skoro da sam uvjeren da će hitna procedura za 4. maj biti zaobiđena. U svakom slučaju mislim da ovako važno pitanje zaslužuje ozbiljnu pripremu da bi se računalo na neki pozitivan ishod“, dodao je Softić.

Prijedlog HDZ-a nije prihvatljiv ni za SDP. Smatraju da ne rješava nego stvara nove probleme i vodi novim etničkim podjelama.

„Preko koljena da se donose ovako bitne stvari za BiH mislimo da je krajnje neprimjereno. Sasvim je jasno i evidentno i jasno da HDZ ne želi da se izabere hrvatski član Predsjedništva, nego član Predsjedništva iz HDZ-a, a ne iz reda hrvatskog naroda i taj prijedlog je kroz ove amandmane i više nego jasan“, smatra Damir Mašić, politički direktor SDP BiH.

Sjednica Doma naroda zakazana je za 4. maj, kada ćemo i definitivno znati hoće li prijedlog HDZ-a ići u hitnu ili pak redovnu proceduru.