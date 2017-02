Uprkos krizi u zemlji Vijeće ministara je na današnjoj sjednici funkcionisao uobičajno. Ministri iz SDS-a poručuju da Vijeće minsitara nije ni u kakvom tehničkom mandatu, iako je to predsjednik ove stranke više puta ponovio.

Zasjedanju su prisustovoala dva od tri ministra iz reda srpskog naroda, s tim što je ministar vanjskih poslova imao opravdanje, na sjednici nije bio jer je van zemlje.

Redovna sjednica, zakazana za prošlu sedmicu održana je danas. Prvobitno su zbog krize nastale zbog revizije ministri u prošli utorak odlučivali samo o hitnim pitanjima. Danas-uobičajna rasprava.

Dragan Mektić, ministar sigurnosti BiH: A što idem ako neću glasati, pa ne idemo da se družimo.

Iako je predsjednik SDS-a izjavio da je Savjet ministara u tehničkom mandatu, ministri ove stranke se ne slažu u potpunosti.

Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa: Tehnički mandat u suštini ne postoji ali je vjerovatno taj termin izabran da bi se oslikalo stanje u zajedničkim institucijama koje je takvo. U zakonodavstvu ne postoji, i nema nikakve razlike između mišljenja predsjednika SDS i mene lično.

Dragan Mektić, ministar sigurnosti BiH: Ja ne mogu da komentarišem u ovom momentu dok se ne razjasni, šta to znači, ti što su donijeli tu odluku. Nije to SDS-On je rekao, ali on je rekao u ime Saveza za promjene. Ali da se definiše. I ja ću da posdržim stav Saveza za promjene kakav god on bude. Ali ovo je jedna posevna situacija.

Momčilo Novaković, jedini poslanik NDP-a u Parlamentu, tvrdi da Savjet ministara ne može biti u tehničkom mandatu, ali da funkcioniše kao manjinska vlada. Tj. da iza njih ne stoji Parlament.

Momčilo Novaković, poslanik u PS BiH: Ja sam rekao da nema paralementarne većine, u demokratiji je to jasno šta znači. Savjet ministara nema iza sebe parlamentarnu većinu, funkcioniše dotle dok se ne nađe neka parlamentarna većina koja će evenutalno napraviti drugi ili ovaj u ovom sastavu će funkcionisati do izbora.

Mirko Šarović je nakon današnjeg zasjedanja još jednom odbio mogućnost napuštanja institucija. Kaže, ovdje se brane interesi i RS i BiH.

Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa: Mi jednostavno smatramo da razvoj događaja poslednjih dan dva ukazuje da smo bili u pravu i da su se neki rezultati pokazali upravo djelujući kroz institucije sistema, da nismo djelovali proteklih sedam dana neki događaji bi vjerovatno otišli drugim tokom.

Na koncu, Šarović je pozvao one koji pozivaju na napuštanje institucija da objasne smisao toga, i da kažu koji će se rezultati postići. On je dodao da je na sceni “briselska koalicija”, pojasnivši da će sadašnji sastav Savjeta ministara zajednički raditi na ispunjavanju evropskih zahtjeva kao što je zajednički cilj svih partija u vlasti.