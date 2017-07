Predsjednik SDPBiH Nermin Nikšić je na konferenciji za medije, prije početka sjednice Predsjedništva te stranke, prokomentirao i radni ručak lidera i predstavnika političkih partija u BiH koji je danas, na poziv predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Dragana Čovića trebao biti održan u Mostaru.

Nikšić je kazao da je sastanak lidera “krnje koalicije, (ne)principijelnih saveza” pompezno najavljen, propao prije nego što je i održan.

Smatra da je to pokazatelj onog što je SDPBiH 2014.tvrdio, a to je da su rezultati izbora doveli do toga da “imamo vlast koja nije spremna i kadra učiniti bilo šta dobro za državu BiH, ni za građane, ali, nažalost, to je izborna volja tih građana“.

– Čuvena priča kako se naši lideri crvene pred predstavnicima međunarodnih institucija, ustvari treba da se crvene pred građanima BiH čije povjerenje iz dana u dan prokockavaju i pokazuju da ne vode računa ni o čemu osim o svojim vlastitim uskim i uskostranačkim interesima – kazao je Nikšić.