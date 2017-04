BiH se zadužila za novih 56 miliona evra kod Svjetske banke. Ovaj novac namjenjen je za stabilizaciju bankarskog sektora. Iz Svjetske banke poručuju, u širem smislu, banke u BiH su stabilne, ali postoje slabosti koje zahtijevaju jačanje institucionalnog, regulatornog i okvira za nadzor.

Ovih 56 miliona evra namjenjeno je da se unaprijedi nadzor nad bankama, te prevaziđe slabosti u bankarskom sektoru. Ipak osnovni cilj je uspostava mehanizma za restrukturiranje banaka.

„Održavanje stabilnosti finansijskog sektora je osnovni uslov za makro-finansijsku stabilnost, što je zauzvrat preduslov za ekonomski rast“, kazala je Tatiana Proskuryakova, šef ureda Svjetske banke u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

„U situaciji kada je bankarski sektor visoko likvidan i kada je kapitalizacija nekih 18%, a dnevno se drži dvije milijarde preko obaveznih rezervi, uz to imaju vrlo slabu kreditnu aktivnost na prvi mah rekao bi da nije potreban“, smatra dekan Ekonomskog fakulteta UNSA Kemal Kozarić.

Kozarić pojašnjava da je ovaj novac namjenjen za Fond koji bi služio za saniranje banaka u slučaju krize. Sa stanovišta sigurnosti bankarskog sektora, ovo zaduživanje Kozarić smatra dobrim.

„U principu, može se poslati poruka da je on siguran, stabilan, da je dobro kapitaliziran, ali da nije dovoljno aktivan, i ja očekujem u narednom periodu veću aktivnost banaka“, rekao je naš sagovornik.

Građani i privrednici u bh bankama imaju ušteđenih blizu 10 milijardi maraka. I dok raste štednja, kreditne aktivnosti banaka stagniraju. Osim toga, deponovani novac u Centralnoj banci je van funkcije.

„BiH je jedina zemlja koja ne može da ode kod svoje Centranle banke i da se Vlade zaduže. To radi Njemačka, to radi Srbija, to rade sve druge zemlje na svijetu. Kod nas ne postoji ta kategorija“, pojasnio je predsjednik RS Milorad Dodik.

BiH u stranim bankama ima za oko 5% veći iznos deviza u odnosu na novac koji štampa. Procjene su da u ovom trenutku ta razlika iznosi između 400 i 600 miliona evra.

„To znači milijardu i 200 miliona realnog novca kojeg možete ubaciti u platni promet“, dodao je Dodik.

Za ovu inicijativu predsjednik RS nema podršku većine. Stručnjaci strahuju da bi poslijedice bile nesagledive ukoliko bi se Centralnoj banci dopustilo da nekontrolisano upravlja monetom.