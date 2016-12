Opozicija u RS ni danas nije prisustvovala izlaganju “Plana ekonomskih reformi” premijerke RS Željke Cvijanović u NSRS. Njena izlaganja u Skupštini bojkotuju od afere “dva papka”. Narodna skupština danas je razmatrala i budžet za narednu godinu.

Prema informacijama premijerke RS Željke Cvijanović, rastu primanja u RS, smanjuje se broj nezaposlenih, a povećava zaposlenih. Ipak, u programu ekonomskih reformi RS-a za period 2017-2019. najavljuje smanjenje koeficijenta zaposlenim u javnom sektoru, što će dovesti do smanjenja plata.

U premijerkinu priču o blagostanju ni radnici u javnom sektoru ne vjeruju. Reforma koja podrazumijeva smanjenje koeficijenta sa 0,5 na 0,3 bila je motiv da danas, pred skupštinsko zasjedanje iskažu nezadovoljstvo na ulicama Banjaluke.

“Očekujemo da donesu odluke koje će značiti bar opstanak postojećih plata, objektivno trebalo bi razmišljati o povećanju plate policiji“, kaže predsjednica Sindikata unutrašnjih poslova RS Anica Jondić.

Zbog toga su pozvali narodne poslanike da zahtijevaju od Vlade RS da u predloženom budžetu pronađu dodatnih 2 miliona i 400 hiljada KM koliko je potrebno da ne bi došlo do smanjenja plata policiji. Iz Sindikata unutrašnjih poslova poručuju da posljednjih 10 godina plate policajcima stagniraju, te da su obezvrijeđene za 30 posto.

“Ovdje smo danas da ih ozbiljno upozorimo na posljedice njihove odluke, ako to bude smanjenje plata policiji RS”, kaže Jondić.

Zaposleni u pravosudnim institucijama nisu imali niti jedno povećanje plate u poslednjih devet godina.

“Kao što je neko rekao iz vlade to je minimalno sniženje. Nije minimalno, ako je sa 0,5 na 0,3 to je skoro pola, i to nikako, matematički ne može biti minimalno”, smatra predsjednik Sindikata pravosuđa RS Siniša Petrović.

Osim zaposlenih u pravosuđu i policiji, protestu su se pridružili i predstavnici Sindikata obrazovanja, nauke i kulture te Sindikata uprave RS.