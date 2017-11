Sirena za uzbunu i skok bez aplauza i ove godine svijet su podsjetili na godišnjicu rušenja Starog mosta u Mostaru. Cvijeće je u Neretvu bacilo šest stotina osnovaca i haški tužilac Kenneth Scott, čijom je zaslugom rušenje Starog uvršteno u optužnicu u Haškom sudu. Mostarci, ove godine posebno emotivno prisjetili su se tog dana, zbog toga što će za nekoliko dana odgovornima za njegovo rušenje biti izrečena drugostepena presuda. Velikim transparentom poručili su da traže pravdu 29. 11. u Hagu.

Na današnji dan prije 24 godine srušen je Stari. Danas, Stari u punom sjaju, prepun najmlađih, koji od najranijih dana uče o historiji simbola grada.

“Znam da je veoma davno izgrađen i da se danas obilježava dan kako je srušen. Sviđa mi se, dolazim često baš, sa roditeljima“.

Svaki Mostarac sjeća se gdje je bio prije 24 godine u 10 sati i 16 minuta.

“Onog dana kad je srušen most tako mi je teško bilo, jer kad je srušen most, most je dio mene, ja sam dio mosta. Ja sam prvi put skočio sa mosta sa nepunih deset godina, sa njim sam se družio tolike godine“, rekao je Mirsad Deda Pašić, skakač.

Cvijeće u Neretvu bacio je danas, zajedno sa 600 učenika mostarskih osnovnih škola i haški tužilac Kenneth Scott. Upravo je Scott tražio, a na kraju i uspio, da se u haškoj optužnici rušenje Mosta tretira kao prekomjerna upotreba sile, zbog njegove ogromne historijske važnosti.

“Danas je stvarno lijep dan, bilo je i građana i djece i gostiju i tužilaštva haškog tako da, mi smo zadovoljni“, kaže Semir Drljević Lovac.

Tradicionalni skok bez aplauza ove godine izveo je član Kluba skakača Mostari Semir Kazazić.

“Današnji performans koji su napravile osnovne škole Grada Mostara je sve kazao, mi moramo da se sjećamo tih teških dana da nijedna naredna generacija ne zaboravi ono što se dešavalo i da se više nikada nikome ne ponovi“, tvrdi Rašid Hadžović, ministar obrazovanja HNK.

Na Starom je bio postavljen i veliki transparent na kojem je pisalo “PRAVDA ZA MOSTAR 29.11.2017.”, koji aludira na presudu u slučaju Prlić i ostali, koja će, upravo na ovaj datum, biti izrečena u Haškom tribunalu. Obnova Starog trajala je sedam godina, nakon čega je upisan kao prvi spomenik iz naše zemlje na listu svjetske baštine UNESCO-a.