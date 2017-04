Prije 25 godina počela je najduža opsada jednog grada poslije Drugog svjetskog rata – opsada Sarajeva. U noći sa 4. na 5. april 1992. godine barikade su osvanule na međunarodnom aerodromu Sarajevo, a uskoro i na Grbavici. Suada Dilberović, Olga Sučić i Damir Mašić bili su prve žrtve agresije.

Početkom aprila ‘92. godine, nad Sarajevom se nadvio strah od rata. Grad je bio pun paravojnih formacija i naoružanih pojedinaca. Nekoliko desetaka hiljada ljudi izlazi na mirovne demonstracije. Pozvane su vlasti, vojska i svi drugu da ostanu u miru.

Oko zgrade današnjeg Parlamenta dešava se drama, jer i sa brda sa druge strane mosta pucnji na demonstrante.

Tog dana na ovom mjestu ginu dvije djevojke Suada Dilberović i Olga Sučić, više ranjenih…Spomen ploča danas podsjeća na vjeru u mir i njihov zadnji dan života.

” Važno je podsjetiti da su obični ljudi poput Olge i poput Suade bez ikakvog razmišljanja stali da odbrane tradiciju Sarajeva, jedan komšijski duh suživota, prijateljstva i da kažu da je Sarajevo bilo i bit će onakvo kakvo treba da bude i one sui umrle zbog toga,” ističe Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Ovaj dan smatra se prvim u opsadi grada koja će trajati narednih 1425 dana. Ubijeno je više od 11500 stanovnika Sarajeva, svakodnevno je na grad padalo u prosjeku više od 300 granata.

Neprijatelj je bio na svakom vrhu u okolini Sarajeva i nije se libio pucati na civile, a pogotovo ne na djecu. U policijskoj akademiciji prvi je poginuo16-godišnji Samir Mišić, a stao je samo u odbranu svog grada.

“Težak je svaki dan, ali se sjećam Samira rahmetli kakav je bio, i uvijek zamižljam da je moj Samir rahmetli živ, da je on mene gleda, da on mene vidi. Ja sam tako hrabro to podnosila, podnosim i danas koliko god mogu. Zamižljam da je on meni u dženetu, da je u cvijeću,” poručila je Safa Mišić, majka ubijenog Samira Mišića.

“Agresor se nije libio ni od čega, pored silovanja, paljevina, ubistava, bio je spreman ugasiti jedan mladi život koji je tek počeo da živi, koji je trebao da postane dobar policajac, čuli ste svi kakav je to momak bio,” istakao je Aljoša Čampara, federalni ministar unutrašnjih poslova.

Za zločine nad civilima Sarajeva kažnjena su dva generala srpske vojske, Stanislav Galić i Dragomir Milošević. Biljana Plavšić visoka ratna funkcionerka bosanskih Srba priznala je krivicu za zločine. I nakon 20 godina sudskih presuda, priznanja i zločina još postoje aktivni političari koji poriču zločine nad ovim gradom.