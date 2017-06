Prije 25 godina strijeljano je 114 civila na Uborku i Sutini. Jedinice JNA strijeljale su nevine civile Mostara, bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Porodice, prijatelji, građani, odali su počast stradalima i podsjetili da, za ovaj zločin, niko nije odgovarao.

Prisutni su položili cvijeće na lokalitetu Gradske deponije „Uborak“, kao i u naseljima Sutina i Zalik. Mnogi su izgubili očeve, braću, prijatelje. Kažu, tuga je, posebno na ovaj dan, neopisiva.

Nada Roga: Grozan, jer znaš šta se desilo. To mi je otac, našli smo ga, Bogu hvala, ali ovo danas, pod tabletama sam došla, vjeruj mi.

Nevini civili su prethodno bili prisilno odvedeni iz zajedničkog skloništa u naselju Zalik, kao i njihovih kuća i stanova. Ubijeni su u noći između 13 i 14 juna 1992 godine, a prije toga su brutalno pretučeni i maltretirani.

Ezudin Ćorić: Koji su na svirep način ovdje masakrirani, možemo reći i po tijelima to slobodno i po svemu, neka mi neko odgovori zašto se to najprije desilo, kakva je bila potreba da se to desi i zašto se šuti 25 godina o tome?

Zločin se dogodio nakon što je sa mostarskog ratišta započelo povlačenje jedinica JNA kojima je u to vrijeme komandovao general Momčilo Perišić. Haški tribunal nije uvrstio ovaj zločin u optužnicu protiv generala Perišića. Iako je istražiteljima na raspolaganju bio obiman materijal, sa izjavama neposrednih svjedoka koji su prepoznali osobe koje su iz skloništa odvodile nedužne civile.

Adin Hasić – predsjednik udruženja porodica tradalih na Uborku i Sutini: Nadleđžni sud i tužilaštvo konačno moraju ovaj proces dignuti na rang prioriteta, ubrzati istražni proces pohapsiti osumnjičene i izvesti ih pred lice pravde.

Sanela Kuko: Pozivamo one ljude koji imaju moć da odlučuju o našim tugama da prodišemo i da pravda dođe na svoje.

Učenici osnovne škole Zalik u zrak su pustli 114 bijelih balona u znak sjećanja na ubijene.