HMS, ali i ostali prohrvatski mediji koji su bliski HDZ-u BiH objavili su mapu na kojoj je iscrtan treći entitet u BiH. Brčko podijeljeno na tri entiteta, podijeljen Mostar i cijeli Stolac, samo su neke od nelogičnosti prikazane na ovoj karti. Stručnjaci smatraju, ne radi se više o pokušaju otimanja prostora, nego i o otimanju kompletne historije.

Prema ovoj karti, navodni treći entitet zadirao bi i u dio RS-a na sjeveru, tačnije pripao bi im veći dio Posavine. Brčko se, prema ovoj karti, dijeli na čak tri entiteta, između RS i Federacije, a male dijelove Brčkog, na granicama sa Općinama Čelić i Gradačac Hrvati pripajaju sebi. Podsjećanja radi, Brčko je sada Distrikt, dakle ne pripada nijednom entitetu.

“Uzimaju sebi za pravo da cijele narode preseljavaju sa ovog na ono mjesto da bi stvorili ono što su oni zamislili, a to je nekakve sopstvene državice na koje nemaju nikakva prava, ni historijska ni međunarodno pravna ni ustavnopravna ni bilo kakva prava”, stava je akademik Muhamed Filipović.

Posebna nejasnoća su plave fleke u središtu BiH. One bi, prema ovom planu, navodno pripale trećem entitetu, iako su od njega potpuno fizički odvojene, što je inače administrativna noćna mora.

“To je bolesno. To, da se iscrtavaju granice unutar jedne države, da svako misli da ima pravo i da može da pravi sebi u državi državicu na bilo kojem mjestu na kojem se prohtije. To nije više neki poseban slučaj, to je jedna bolest koja zahtijeva dijagnozu”, kaže Filipović.

Najinteresantnija je svakako Hercegovina. Osim Zapadne Hercegovine, Hrvati sebi pripajaju i polovinu grada Mostara, kao i kompletan Stolac. Međunarodni status Mostara, na ovaj način, se mijenja i to na sličan način kako je bilo planirano prije nekoliko mjeseci, u prijedlogu koji je potekao od mostarske SDA.

“Oni koji su vodili mostarsku politiku u ime Mostaraca su izgubili osjećaj za to i oni sami su neke stvari smatrati normalnim. Onako lijep i divan Mostar, gdje zaista nikada nije bilo te podjele. To su donijeli ti koji evo nose civilizaciju progona, protjerivanja, uništavanja i otimačinu”, kategoričan je Filipović.

Ne radi se samo o otimanju teritorije, kaže Filipović, nego o otimanju historije. A to se najbolje vidi upravo na primjerima Mostara i Stoca.

“Vi Stolac pretvarate u hrvatski grad protiv cijele njegove historije”, naglasio je Filipović.

Unutrašnjoj dezintegraciji BiH mora doći kraj, naročito u vremenima kada se govori o evropskim integracijama, kaže Filipović. Hrvatska politika nastoji, realizacijom ovakve mape, krunisati svoju višestoljetnu politiku na ovim prostorima. Ali, neko im mora dati jasan odgovor da od ovoga nema ništa, bez nekih novih sukoba, zaključuje Filipović.